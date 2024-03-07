Як перестати заїдати стрес та емоції: практичні поради психологині

Фізіологічно їжа потрібна людині для підтримки життєдіяльності, проте у декого ці межі стерті, тому ці люди їдять не лише, коли голоді, а й коли знервовані, засмучені або перезбуджені. Психологиня Поліна Савенко поділилася з Фокусом практичними порадами, які допоможуть відрізняти справжній голод від емоційного та налагодять здорові стосунки з їжею.

Їжа — це інструмент, який насичує наш організм необхідними поживними речовинами та дає енергією. Саме тому потрібно споживати її свідомо, спираючись на сигналу організму, а саме на відчуття голоду та ситості. Часто люди вживають забагато їжі, намагаючись впоратись з тривогою та емоціями. Практична психологиня, арттерапевтка, засновниця академії психології "Psy-art" Поліна Савенко розповідає Фокусу, про те, як перестати заїдати емоції та стрес, і позбавитись від негативних наслідків переїдання.

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"Заїдання — це не тільки про їжу, але і про наші емоції та спосіб, у який ми їх регулюємо. Потрібно вчитися слухати своє тіло та реагувати на нього адекватно. Споживати їжу свідомо — це більше, ніж просто про харчування, це про зв’язок з тим, що ми їмо, та його вплив на наше тіло і душу", — наголошує Поліна Савенко.

Стрес і заїдання

Фото: Freepik

Є кілька категорій людей, одні під час стресу взагалі не можуть крихти до рота взяти, а інші, навпаки, постійно щось жують. Щоб позбутися відчуття тривоги та стресу, ми впиваємося у їжу, не думаючи про кількість або якість того, що ми їмо. Найчастіше це швидка їжа з яскравими смаками: щось солодке, солоне, жирне.

"Стрес може спонукати нас шукати комфорт у їжі, навіть якщо ми не голодні. Це може стати звичкою, яку буде важко подолати", — наголошує Поліна Савенко.

Звичка заїдати стрес та тривогу може спричинити переїдання, збільшення ваги та інші супутні проблеми зі здоров'ям.

Емоційне заїдання

Емоційне заїдання — це спосіб заспокоєння під час емоційної напруги, коли ми не розуміємо своїх емоцій. Важливо навчитися керувати своїми емоціями та шукати здоровіші способи проживати їх.

"Емоції також часто стають причиною заїдання. Важливо вміти розрізняти справжній голод від емоційного. Потрібно звертати увагу на свої емоції та вчитися реагувати на них іншими способами, а не заїдати. Це турбота про себе, навчання, спорт, хобі тощо", — радить психологиня.

Як розвивати свідомість у споживанні їжі

Фото: Freepik

Свідоме споживання їжі — це шлях до здорового, збалансованого та задовільного харчування. Поліна Савенко дала низку рекомендацій, які допоможуть споживати їжу свідомо та чути свій організм.

Розглядайте їжу, як джерело енергії. "Розглядайте їжу, як джерело енергії та поживних речовин. Коли ми більш уважно ставимося до того, що їмо, ми можемо краще розуміти, як це впливає на наш організм", — наголошує психологиня.

Практикуйте медитацію перед їжею. "Перед тим як сісти за стіл, знайдіть кілька хвилин для спокійної медитації. Це допоможе зосередитися на їжі та насолоджуватися кожним ковтком", — радить Поліна Савенко.

Уважно слухайте своє тіло. Наше тіло часто нам дуже багато говорить. Навчіться слухати сигнали голоду та ситості, і реагуйте на них своєчасно.

Налаштуйтеся на позитивні емоції. Створюйте позитивне оточення під час прийому їжі: спілкуйтеся з рідними, насолоджуйтеся моментом, дякуйте за їжу.

Практична вправа від психологині

Фото: Freepik

Щоб навчитися розрізняти справжній та емоційний голод, Поліна Савенко рекомендує використовувати спеціальні вправи. Вправа "Пошук сигналів голоду та ситості" допоможе розвинути усвідомлення своїх фізичних сигналів голоду та ситості та відрізняти їх від емоційного бажання їсти.

Крок 1: Підготовка до вправи

Зосередьтеся та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів для розслаблення.

Крок 2: Уявна мандрівка

Уявіть себе у різних ситуаціях, коли ви можете відчувати голод або ситість. Наприклад, на роботі, вдома після роботи, після тренування тощо

Крок 3: Спостереження за власними відчуттями

Уважно прислухайтеся до свого тіла та відмічайте будь-які фізичні сигнали голоду або ситості. Наприклад, ви можете відчувати розлад шлунку або повне насичення.

Крок 4: Фіксація спостережень

Запишіть свої відчуття голоду або ситості в щоденник або на аркуш паперу. Це допоможе вам відстежувати свої харчові звички та зв’язок між емоціями та їжею.

Крок 5: Аналіз результатів

Проаналізуйте свої спостереження та враження: як ви відчуваєте фізичний голод та ситість, як реагуєте на різні ситуації щодо харчування.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.