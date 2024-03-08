Сієнна Міллер у гламурній сукні відвідала благодійний захід (фото)

Актриса продемонструвала пишні груди в глибокій чорній сукні максі. Її коханий Олі Грін обрав повсякденний образ.

Новоспечені батьки, британська акторка і фотомодель Сієнна Міллер та її партнер, актор Олі Грін, виглядали закоханими на заході зі збору коштів Фонду Памели Енн Ферз у Лондоні в четвер, 7 березня, повідомляє Daily Mail.

Пара позувала для фотографій на заході, який підтримує клінічні дослідження гормонального раку і проходив у казино Metropolitan Mayfair.

Для виходу 42-річна актриса обрала шикарний ансамбль. Сієнна продемонструвала пишні груди в глибокій чорній сукні максі на тонких бретельках, прикрашених білими перловими намистинами. На плечі був недбало накинутий чорний тренч.

Актриса Сієнна Міллер Фото: Getty Images

Свій образ знаменитість доповнила туфлями на високих підборах і декорованих тонкими ремінцями. На світлинах помітно, що на зап'ясті лівої руки наклеєний великий білий пластир.

Актриса Сієнна Міллер Фото: Getty Images

Тим часом Олі Грін обрав повсякденний образ. Він був у синіх джинсах і білій футболці, які поєднував із джинсовою сорочкою на блискавці та стильною темною джинсовою курткою. У руці він тримав сірий шарф.

Сієнна Міллер і Олі Грін Фото: Getty Images

У грудні 2023 року Сієнна з'явилася на обкладинці Vogue, вперше розповівши про свою вагітність. Тоді вона повідомила, що у неї буде дівчинка.

Сієнна відверто поділилася, що її вагітність була "незапланованою" і зізналася, що почувається "більш психологічно підготовленою", ніж зі своїм первістком. Вона розповіла: "Мені дуже пощастило. Я не обов'язково намагалася завагітніти. Те, що це сталося, було для мене повною несподіванкою, і, що я біологічно була здатна на це. Наприклад, я є старшою жінкою в партнерстві з молодою людиною або вагітна старше 40 років, і це безвідповідальна та бідна дитина, і це такі подвійні стандарти".

Раніше, 6 березня, Сієнна Міллер після народження дитини з'явилася на показі Сhloe в Парижі. У фотомоделі було багато романів. Міллер народила дівчинку від бойфренда Олі Гріна в січні 2024 року.