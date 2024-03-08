Помер один із найближчих друзів короля Чарльза

Давній друг короля Чарльза і відомий мисливець Ян Фаркуар помер у віці 78 років. Фаркуар помер у маєтку монарха Хайгроув, де він жив.

Давній друг короля Чарльза Ян Фаркуар помер у віці 78 років у маєтку монарха Хайгроув. Відомий мисливець також був конюшим королеви-матері і навіть служив у Королівському гусарському полку британської армії. Про це пише Daily Mail.

Фаркуар також був близький із королевою Каміллою, яка багато років жила в маєтку короля в орендованому фермерському будинку. Інсайдери повідомляють, що Фаркуар помер у середу вранці.

Ян Фаркуар на полюванні

Бригадний генерал Ендрю Паркер-Боулз, перший чоловік і друг Камілли, розповів журналістам, що Фаркуар давно хворів.

Він описав свого друга як "дикого, як яструб в юності, але завжди дуже веселого". Паркер Боулз додав, що "Капітан", як називали Фаркуара, "буде оцінений історією як один із найбільших псових майстрів".

Фаркуар жив на території маєтку Хайгроув і часто ходив через поля, щоб зустрітися з королем Чарльзом за вечерею.

Ян одружився з Пеммі-Джейн Чейфер після того, як пішов з армії, і в пари народилося три дочки.

Фаркуар і Чарльз ще більше зблизилися, коли принц Вільям недовго зустрічався з Роуз Фаркуар 2000 року після того, як він закінчив A-level в Ітоні.

Роуз Фаркуар на весіллі принца Вільяма Фото: Getty Images

Пара познайомилася в поло-клубі Beaufort у Глостерширі, і в той час її називали "першим коханням" принца Уельського.

Вільям і Роуз разом вирушали на романтичні пікніки в сільській місцевості Глостершира, перш ніж він зустрів Кейт в університеті Сент-Ендрюс у Шотландії.

Вони досі дружать, оскільки принц був присутній на її весіллі з Джорджем Геммеллом 2022 року.

Фаркуар і Пеммі-Джейн розлучилися, і з часом їм вдалося відродити дружбу, але вони продовжували жити окремо.

Фаркуар також був майстром полювання на Бофорта протягом 34 років. Це найстаріше і найбільше полювання на лисиць. Його було оголошено незаконним у 2004 році.

Принц Чарльз і Ян Фаркуар на полюванні Фото: Getty Images

Зараз король Чарльз проходить лікування від раку, але продовжує виконувати королівські обов'язки.

Учора в Букінгемському палаці він зустрівся з Верховним комісаром Ямайки Александром Вільямсом.

Верховні комісари і посли, що базуються в Лондоні, зазвичай мають звичайну аудієнцію у монарха незабаром після вступу на посаду.

Зустріч Чарльза відбулася після того, як він провів відеодзвінок з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Раніше король зустрівся з послом Алжиру Нурредіном Язідом і послом Мавританії Самбою Мамаду.

Тепер він, імовірно, приїде в Хайгроув, щоб провести свого друга в останню путь.

Нагадаємо, рак у короля Чарльза діагностували на початку цього року. Його лікували в тій самій лікарні, що й принцесу Уельську, яка в січні перенесла операцію на черевній порожнині. Швидше за все, Кейт Міддлтон повернеться до своїх обов'язків до Великодня.