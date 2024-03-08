Пірс Броснан вийшов на червону доріжку з дружиною (фото)

Пірс Броснан і Кілі Шей Сміт одружені понад 20 років. Вони стали батьками двох синів.

70-річний ірландський актор Пірс Броснан разом зі своєю дружиною Кілі Шей Сміт, 60, відвідали церемонію вручення нагород Оскара Вайльда 2024 в Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ Броснан вибрав повністю чорний ансамбль, одягнувши пару штанів, а також сорочку. Актор доповнив діловий образ чорним замшевим блейзером і взув пару туфель на шнурівках.

Пірс Броснан та Кілі Шей Сміт Фото: Getty Images

До Броснана на червоній доріжці приєдналася його дружина Кілі, з якою він одружився у 2001 році, і вона також обрала повністю темний ансамбль.

На американській журналістці були чорні штани, а також атласна блузка з гофрованими деталями спереду. Зверху дружина ірландського актора одягла чорний піджак, який залишила розстебнутим, а також пару чорних балеток.

Пірс Броснан та Кілі Шей Сміт Фото: Getty Images

Жінка доповнила свій образ парою срібних висячих сережок, а також масивним перстнем на правій руці.

Зіркове подружжя, у якого є 27-річний син Ділан і 23-річний син Періс, були помічені, позуючи для різноманітних фотографій після прибуття на захід, а пізніше перетнулися з іншою лауреаткою, Моллі Шеннон.

Пірс Броснан, Кілі Шей Сміт та Моллі Шеннон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пірс Броснан став дідусем учетверте.

Також Фокус писав про появу Пірса Броснана на публіці із синами.