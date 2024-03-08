Демі Ловато у шкіряному корсеті виступила на церемонії Billboard Women In Music Awards (фото)

Відома співачка разом із бразильською виконавицею заспівали пісню Penhasco2. Їхній виступ викликав фурор.

Американська співачка, акторка і композиторка Демі Ловато разом із фавориткою Бразилії Луїзою Сонза 6 березня виступила на церемонії вручення нагород Billboard Women In Music Awards у Каліфорнії, повідомляє Daily Mail.

31-річна Ловатто, дворазова номінантка на премію "Греммі", мала неймовірний вигляд у шкіряному корсеті, яким підкреслила своє красиве декольте.

Свій образ вона доповнила підходящою укороченою курткою з широкими плечима, мішкуватими штанами і черевиками. Цей ансамбль одягу їй допоміг підібрати стиліст Джилл Джейкобс, Знаменитість нанесла яскравий макіяж, підкресливши карі очі. Її чорне волосся хвилями спадало на плечі.

Співачка Демі Ловато Фото: Getty Images

Разом із 25-річною Луїзою на сцені знаменитості виконали хіт 2023 року, португальську поп-пісню Penhasco2 з третього студійного альбому Луїзи, Escândalo Íntimo. Сцена, на якій вони виступали, була наповнена вогняними образами, що ідеально підходили для пісні.

Демі Ловато і Луїза Сонза Фото: Getty Images

Луїза теж була одягнена в темні кольори, але обрала блискучий укорочений жилет, мішкуваті штани в тонку смужку і туфлі на шпильці. Бразилійка Луїза, яка отримала премію New Global Force Award, також заспівала під час виступу англійську версію своєї пісні Chico.

Демі Ловато і Луїза Сонза Фото: Getty Images

Раніше, у 2018 році, у співачки Демі Ловато лікарі діагностували пошкодження мозку. Внаслідок наркотичного передозування вона була близька до смерті та перенесла серцевий напад. Тривалий час їй також було дуже важко читати, вона не могла водити машину.

Крім цього, у січні минулого року повідомлялося, що рекламу Демі Ловато у Великій Британії заборонили через образу почуттів вірян. Агенство постановило, що рекламну кампанію слід зупинити, якщо в зображення не будуть внесені правки.