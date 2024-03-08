Для м'язів, кісток і міцного імунітету: 5 причин щодня їсти кисломолочний сир

Кисломолочний сир — звичний та універсальний продукт, з якого можна приготувати багато смачних страв. Але крім смаку, сир є ще й дуже корисним продуктом, причому не тільки через вміст кальцію.

Сирники, запіканки, вареники, налисники — ось, що спадає на думку при згадці про кисломолочний сир. Колись його називали "дієтичним продуктом", зараз це просто корисний для здоров'я інгредієнт. Про те, яку користь принесе організму цей білковий продукт, пише Pharmeasy.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Сир багатий на мікроелементи, включно з безліччю вітамінів і мінералів. Це чудове джерело кількох вітамінів групи B, зокрема вітаміну B12, який відіграє вирішальну роль у функціонуванні нервів і утворенні еритроцитів. Крім того, сир містить вітамін А, що підтримує зір, імунну функцію та ріст клітин. Чим ще корисний сир?

Втрата ваги

Фото: Getty Images

Цей продукт харчування відомий високим вмістом білка і низькою калорійністю. Його роль як популярного продукту для схуднення очевидна, оскільки продукти з високим вмістом білка, такі як кисломолочний сир, можуть дати відчуття ситості на довгий період часу. Це може допомогти скоротити загальне споживання калорій і контролювати вагу.

Такий баланс робить сир ідеальним джерелом білка для тих, хто прагне знизити споживання калорій. Казеїновий білок у сирі розщеплюється повільно, що призводить до повільного вивільнення амінокислот у кровотік. Це поетапне вивільнення може посилити відчуття ситості.

Ріст та відновлення м'язів

Високоякісний білок сиру, особливо казеїн, відіграє вирішальну роль у зростанні та відновленні м'язів. Додавши його до свого раціону разом із тренуваннями з обтяженнями, ви надасте підтримку в нарощуванні та підтримці м'язової маси.

Сир містить дев'ять незамінних амінокислот, необхідних для оптимального здоров'я. З цієї причини багато спортсменів і бодібілдери включають його у свої раціони харчування. Такі амінокислоти відіграють ключову роль у відновленні та зростанні м'язів після тренування.

Оскільки казеїновий білок розщеплюється повільно, він допомагає підтримувати постійний потік амінокислот у м'язи протягом тривалого періоду. Вживання сиру, особливо перед сном, може прискорити синтез і відновлення м'язів, не порушуючи при цьому жирового обміну.

Здоров'я кісток

Фото: Freepik

Сир містить велику кількість кальцію та фосфору. Обидва ці мінерали життєво важливі для підтримки міцних та здорових кісток. Кальцій допомагає в побудові та підтримці структури кісток, а фосфор взаємодіє з кальцієм, забезпечуючи правильну мінералізацію кісток.

Натуральний сир не містить вітаміну D, але деякі виробники збагачують його цим вітаміном. Вітамін D допомагає організму правильно засвоювати кальцій, що відіграє ключову роль у підтримці оптимального здоров'я кісток.

Покращення чутливості до інсуліну

Молочні білки мають властивості, що підвищують чутливість до інсуліну. Хоча поточні дослідження в цій галузі тільки починаються, численні дані вказують на зв'язок між споживанням молочного білка і зниженням ризику резистентності до інсуліну.

Необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, як саме це працює, але якщо споживання молочних продуктів і чутливість до інсуліну корелюють, це може означати менший ризик розвитку діабету 2 типу у тих, хто регулярно їсть сир та інші молочні продукти.

Підтримка імунітету

Фото: Freepik

Сир — джерело селену, ключового мінералу, який відіграє вирішальну роль у підтримці імунітету. Селен має антиоксидантні властивості, що допомагають захистити клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами. Ці вільні радикали можуть сприяти розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця і рак. Необхідні додаткові дослідження, але сир, що містить селен, може допомогти при цих хронічних захворюваннях.

Деякі бренди сиру містять живі й активні культури, також відомі як пробіотики. Ці дружні бактерії приносять багато користі для здоров'я, особливо для здоров'я кишечника та імунітету. Кисломолочний сир із живими культурами може підтримати здоровий мікробіом кишківника, що призводить до поліпшення імунної функції та поліпшення здоров'я загалом.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як їсти сир, щоб скинути вагу.

Раніше Фокус писав про те, що часто, намагаючись схуднути, люди обирають знежирені молочні продукти, для того, щоб знизити калорійність, але робити так не варто,

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.