Коли можна їсти сир. Нутриціолог розвінчала міфи про популярний кисломолочний продукт

Навколо кисломолочного сиру існує безліч міфів. Хтось радить їсти його ввечері, як високобілковий продукт, а хтось категорично проти, через те, що він провокує набряки та запалення в організмі. Розібратися в тому, коли та як можна їсти кисломолочний сир, Фокусу допомагає нутриціологиня Наталія Козак.

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Запашні сирники, запіканка або сир із зеленню на хрусткому тості… Мало хто не любить кисломолочний сир, проте, якщо ви слідкуєте за харчуванням або намагаєтесь схуднути, то напевно вже викреслили цей продукт зі списку дозволених. "Молочка провокує запалення та утворення слизу в організмі", "набряки", "дорослим їсти не можна" – в чому тільки не звинувачують цей сир. Чи справді кисломолочний сир може нашкодити здоров’ю та завадити схудненню, Фокусу розповідає нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак.

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Фото: Freepik

"Кисломолочний сир — це білковий продукт. Він доволі ситний, містить кальцій, натрій, фосфор, залізо, цинк, селен та вітамін А, вітаміни групи B, насичені жири. Змінюючи консистенцію і жирність, його можна використовувати як компонент прийому, як десерт, і як основну їжу", — каже Наталія Козак.

Кисломолочний сир – насправді дуже цінний та поживний продукт. Він містить кальцій та фосфор, які сприяють поліпшенню стану зубів, нігтів, волосся та кісткової тканини. Крім того, кисломолочний сир має здатність практично повністю засвоюватися нашим організмом. А регулярне вживання цього продукту може зміцнити судини, знизити рівень холестерину, підвищити гемоглобін та покращити роботу нервової системи.

Чим може зашкодити?

"Попри популярні міфи про слиз і інсулін — це не той продукт, що принесе вам шкоду. Але переїдати не варто. Тобто його можна їсти в будь-який прийом їжі, зберігаючи адекватну порцію в 100-200 г та комбінуючи з іншими продуктами задля балансу", — радить нутриціологиня.

Як краще їсти

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Існують різні думки стосовно того, у який час краще їсти кисломолочний сир. Хтось радить це робити вранці, адже ввечері сир може завадити схудненню та вплинути на стан шлунково-кишкового тракту, викликаючи здуття живота. Нутриціологиня Наталія Козак зазначає, що не існує "правильного" часу для вживання цього продукту.

"Зранку ми заспали і нема коли готувати сніданок? Чашка білого сиру, 5-10 горішків для ситості, ложка йогурту для ніжності, трохи банана чи ягід для енергії та клітковини, — готово", — каже Наталія Козак.

Тому ви можете їсти його зранку, на вечерю, на перекус, або як десерт після основного прийому їжі.

"Ввечері прийшли втомлені? Чашка сиру, свіжа зелень, кунжут, хлібці — і швидка вечеря готова", — радить нутриціологиня.

Яку жирність обрати

Фото: Freepik

Часто, намагаючись схуднути, люди обирають знежирені молочні продукти, для того, щоб знизити калорійність раціону. Та робити так не варто, адже знежирена продукція не принесе вашому організму жодної користі та подекуди буде містити ще більше калорій через додаткові компоненти, завдяки яким збережено густоту та смак цього продукту.

Звичайно, що якщо ви на етапі зниження ваги, то варто уникати і домашнього жирного сиру, через його високу калорійність.

"Нормальна жирність сиру 5% — і ситно, і не занадто жирно, і рівень цукру в нормі", — радить нутриціологиня.

Кисломолочний сир та схуднення

Фото: Freepik

Експерт зазначає, що не варто забивати голову міфами про слиз та припинення схуднення, адже ці тези не мають жодного доказового підґрунтя. Є дефіцит калорій — є схуднення, немає дефіциту — немає схуднення.

Але чому тоді сир може давати набряки?

"Натрій, що міститься у сирі, може трошки затримувати воду, а чим більше сиру ви з’їли, тим більший набряк. На 100 г сиру — 0.364 г натрію, що в перерахунку на сіль — майже 1 г солі. Спробуйте ввечері не їсти сиру, але зʼїжте 1 г солі, що буде? Ага! Набряк. Просто вода. То чи варто сварити сир, якщо водночас ми отримали 18 г білка?", — зазначає нутриціологиня.

Такі ж спірні моменти — лактоза та білок коров’ячого молока. Якщо у людини є алергія, то такий продукт вона вживати не буде, але якщо є непереносимість лактози, то, теоретично, можна знайти дозу, яка переноситься нормально, або взяти безлактозний продукт.

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"Щоб кисломолочний сир не шкодив, важливо збалансовувати його іншими компонентами й не перебирати у кількості. Тобто харчуватися різноманітно. Наприклад, зʼїсти збалансований прийом зі складними вуглеводами, клітковиною, ненасиченими жирами, білком і ще взяти 100 г сиру з бананом та ягодами на десерт", — радить Наталія Козак.

Важливо слідкувати за власними відчуттями, якістю харчування в цілому і не орієнтуватися на міфи.

Нагадаємо, ці 6 білкових продуктів допоможуть вам урізноманітнити своє харчування і отримувати максимум користі.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з організмом, якщо пити молоко щодня.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.