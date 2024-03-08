Наталі Портман офіційно розлучилася після 11 років шлюбу, — ЗМІ

Зіркова пара уклала шлюб у 2012 році після знайомства на зйомках картини "Чорний лебідь". Вони виховують двох спільних дітей.

42-річна американська акторка Наталі Портман офіційно розлучилася після 11 років шлюбу. Про це пише People.

Як виявилося, ще вісім місяців тому зірка екрану ізраїльського походження подала документи на розлучення з французьким хореографом Бенджаміном Мільпʼє, 46. Тепер джерела видання офіційно підтверджують чутки, які з літа 2023 року ходили в мережі.

Портман подала заяву в липні 2023 року, а розлучення було завершено в лютому 2024 у Франції, де актора наразі живе зі своїми дітьми: 12-річним сином Алефом і 7-річною донькою Амалією.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Представник американської акторки підтвердив цю новину виданню.

"Спочатку їй було дуже важко, але її друзі об’єдналися навколо неї та допомогли пережити найгірше", — розповідав друг пари.

Влітку 2023 року стало відомо про роман чоловіка Наталі Портман з 25-річною екоактивісткою. Повідомлялося, що пара намагалася зберегти свій шлюб заради спільних дітей, проте акторка не змогла пробачити зраду. Вона стала часто зʼявлятися на публіці без обручки, чим ще більше підживлювала чутки про розрив, проте офіційно не коментувала домислів у мережі.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наталі Портман розповіла про дивне запитання від короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про причини розриву Наталі Портман з чоловіком.