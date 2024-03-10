Падіння, крадіжки та селфі: найвідоміші курйози "Оскара"

"Оскар" вручать уже сьогодні, 10 березня. Але крім червоної доріжки та імен переможців, усі так само чекають від церемонії на справжнє шоу.

Найпрестижнішу кінематографічну премію "Оскар" було засновано 1929 року, і не дивно, що за цей час назбиралося багато цікавих фактів і курйозних випадків з цієї події. Цього року церемонія нагородження "Оскар" відбудеться 10 березня.

І хтось дивитиметься церемонію заради того, щоб дізнатися, який фільм назвуть найкращим, хтось — заради того, щоб помилуватися розкішним вбранням, а хтось і завмре біля екрана, очікуючи на те, що вийде за рамки сценарію. Таке на "Оскарі" траплялося куди частіше, ніж можна подумати. Фокус зібрав найкумедніші курйози церемонії.

До слова, церемонію до коронавірусу переносили тричі. У 1938 році — через повінь у Лос-Анджелесі. 1968 року — після вбивства Мартіна Лютера Кінга, а 1981 року — після замаху на президента США Рональда Рейгана.

Перша церемонія

Найперша церемонія вручення нагород Американської академії кінематографічних мистецтв і наук відбулася 16 травня 1929 року. "Оскаром" її назвуть тільки в 1940-х. І ця перша церемонія пройшла досить курйозно. Не було ні червоної доріжки, ні натовпів папараці. Не було навіть хвилювань з приводу того, кому дістанеться нагорода, бо результати були оголошені в лютому і надруковані в інформаційному бюлетені Академії. Першу статуетку (яка ще не отримала прізвиська "Оскар") вже подарували акторові Емілю Яннінгсу, який сфотографувався з нею перед поверненням до Німеччини. Уся роздача нагород зайняла 15 хвилин.

Наступного року Академія не друкувала імена переможців у бюлетені, але заздалегідь надала список газетам, щоб його можна було опублікувати відразу після нагородження. Цього правила дотримувалися до 1940 року, поки газета Los Angeles Times не поспішила і не надрукувала імена переможців у вечірньому випуску, ще до церемонії. Після цього скандалу Академія ввела правило запечатаних конвертів і оточила церемонію секретністю.

Таємничий незнайомець

Актриса Еліс Брейді отримала "Оскара" як найкраща актриса другого плану за роль у картині "У старому Чикаго" 1938 року. Але замість Еліс на сцену вийшов невідомий чоловік. Він повідомив, що представляє актрису і вона доручила йому забрати статуетку. У підсумку особистість чоловіка так і залишилася таємницею, а "Оскар" більше ніхто не бачив. Еліс, яка залишилася без нагороди, кіноакадеміки вручили іншу статуетку.

Голий гість

Продюсер Майкл Філліпс 1974 року готувався представити номінантів у категорії "Найкращий фільм", а Елізабет Тейлор мала оголосити переможця. Але на сцену вибіг абсолютно оголений Роберт Опель, показав жест, що символізує мир, і зник за лаштунками. Тейлор втратила дар мови, тож її співведучий Девід Нівен сказав: "Буде кумедно, якщо єдиним разом у житті цієї людини, коли з її жарту посміялися, буде пов'язаний з тим, що вона зніме штани і покаже свої недоліки?".

Роберт Опель на "Оскарі"

Виявилося, що фотограф і художник Роберт Опель частенько з'являвся голим у публічних місцях, протестуючи проти заборони нудистських пляжів. У 1979 році його вбили у власній галереї.

Падіння Дженніфер Лоуренс зробило її сукню дуже дорогою

Коли Дженніфер Лоуренс поспішала на сцену 2013 року, щоб отримати "Оскара" за роль у фільмі "Мій хлопець — псих", вона спіткнулася і впала у своїй розкішній блідо-рожевій сукні Christian Dior. Це було кумедно, але схвильовані актори і режисери частенько падають на червоних доріжках і на церемоніях. Наприклад, падав Рамі Малек 2019 року, а акторки часто спотикаються, коли хтось наступає на поділ їхніх вечірніх суконь.

Падіння Дженніфер Лоуренс

Курйоз був у тому, що кумедний інцидент зробив сукню Лоуренс культовою. І ціна на неї зросла до 4 мільйонів доларів.

Суперзіркове селфі

У 2014 році ведучою церемонії стала американська телеведуча Еллен Дедженерес. Вона жартувала, з'явилася в образі доброї відьми Глінди з Країни Оз, замовила для зіркових гостей піцу, поки вони чекали на кінець церемонії, і страв від шеф-кухаря Вольфганга Пака, зібравши з акторів гроші за доставку. І зробила найзірковіше селфі в історії премії. На ньому помістилися сама Еллен, Меріл Стріп, Джулія Робертс, Бред Пітт, Бредлі Купер, Дженніфер Лоуренс, Анджеліна Джолі, Кевін Спейсі, Ченнінг Татум, Джаред Лето і Люпіта Ніонго. Усього за кілька годин фото набрало понад два мільйони ретвітів і увійшло в історію кінопремії.

Суперзіркове селфі

А жарт: "От би у Бредлі Купера рука була довшою" набрав безліч лайків.

Помилка "Ла-Ла Ленда"

Мабуть, найбільшим конфузом на церемонії став інцидент 2017 року. Фей Данавей і Воррен Бітті, які зіграли півстоліття тому Бонні та Клайда, оголосили переможцем фільм "Ла-Ла Ленд". На сцену встигли піднятися актори та творці картини. Вони встигли отримати статуетки і навіть виголосити подячну промову, коли з'ясувалося, що перемогла драма "Місячне сяйво".

Курйоз із найкращим фільмом 2017 року

Виявилося, що Воррену Бітті дали неправильний конверт, у якому оголошувалася нагорода за "Найкращу жіночу роль". Команда "Місячного сяйва" звісно отримала свої статуетки, але момент був зіпсований.

Дуже дивні подячні промови

На церемонії діє правило: подячна промова триває не більше 45 секунд. Якщо переможець забуває про час, його перериває оркестр. Правило запровадили після 2002 року, коли церемонія затягнулася майже на п'ять годин через балакучих переможців.

До слова, найбільш небагатослівними були Вільям Холден і Альфред Гічкок. Отримавши статуетки, вони обмежилися коротким "дякую".

Роберто Беніньї та його зоряний час на "Оскарі"

Зате Кьюба Гудінг-молодший 14 разів сказав залу, що кохає його, а Роберто Беніньї був такий радий, що пішов на сцену по спинках крісел, а потім, перехвилювавшись, видав дуже дивну промову подяки, заявивши, що хотів би бути "богом Юпітером, щоб викрасти всіх присутніх і зайнятися з ними коханням".

Забудькуваті Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп

Той факт, що Леонардо Ді Капріо був номінований на "Оскара" п'ять разів за такі фільми, як "Що гризе Гілберта Грейпа", "Авіатор", "Кривавий алмаз", "Вовк з Волл-Стріт", але статуетку так і не отримав, вже можна вважати курйозом. Отриману 2016 року нагороду за "Того, хто вижив" фанати актора вважають призом ввічливості. У підсумку Лео забув свого "Оскара" в ресторані після афтепаті премії. Йому повернув статуетку хтось із ресторану вже після вечірки.

Лео отримує свій довгоочікуваний "Оскар"

Меріл Стріп, отримавши свого першого "Оскара" за фільм "Крамер проти Крамера", так розхвилювалася, що забула статуетку в туалеті. Колеги досі пригадують Стріп цей кумедний інцидент. Вона отримала "Оскара" ще двічі, але більше нагороду не втрачала.

Бліда "червона" доріжка

Ювілейний, 95-й "Оскар", який відбувся 2023 року, був доволі нудним і передбачуваним. Обійшлося без гучних скандалів та інцидентів. Але головним курйозом стало рішення змінити колір червоної доріжки. Вперше за 62 роки вона була не запатентованого відтінку Academy Red, а кольору шампанського. Ліза Лав, креативний консультант червоної доріжки "Оскара", повідомила про революційне рішення надто пізно. Вбрання селебріті зазвичай готують заздалегідь, і світле вбрання популярне, але воно на тлі доріжки і стін кольору шампань виглядало просто жахливо.

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Найефектніші жінки Голлівуду просто зливалися з декораціями. І про цей провал писали всі таблоїди. До того ж, на світлому килимі було видно все сміття.

Нагадаємо, раніше Гвінет Пелтроу показала, як використовує свій "Оскар". Вона підпирає ним двері.

А Фокус писав про невдах "Оскара", тих, хто був номінований багато разів, але так і не отримав статуетку. Утім, можливо, цього року зі списку зникне Бредлі Купер, зірка фільму "Маестро".