Небезпечно для здоров'я: чому не можна мити м'ясо перед приготуванням, — дієтологиня

М'ясо — це продукт, який майже щодня вживає більшість людей, проте не всі знають, як правильно підготувати й обробити його перед приготуванням. Ексклюзивно для Фокуса дієтологиня Тетяна Кіхтєва розповідає про те, чому не можна мити м'ясо.

Багато людей миють м'ясо, навіть не уявляючи, що це може сприяти розповсюдженню шкідливих бактерій, про яке говорять авторитетні джерела. Експерти з харчування досі не мають одностайної відповіді, проте є низка аргументів, які доводять, що недотримання важливих умов безпеки під час обробки м'яса перед приготуванням, може бути небезпечним для здоров'я. Фокус запитав у дієтологині, сімейної лікарки, президентки Асоціації професіоналів фітнесу та нутриціологів України Тетяни Кіхтєвої про те, чому не можна мити м'ясо, та як його правильно обробити, щоб позбутися бруду та бактерій.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Чому не можна мити

Фото: Unsplash

Мити чи не мити м'ясо перед приготуванням — доволі дискусійне питання серед дієтологів та експертів з харчових продуктів, тому що основний аргумент проти того, щоб мити м'ясо — це поширення бактерій.

"Миття м'яса може призвести до поширення шкідливих бактерій, таких як сальмонела, кампілобактерія та кишкова паличка по всій кухні. Вода, під час миття м'яса під краном, розбризкується по всій кухні, що поширює бактерії на стільниці, на обробні дошки, на посуд та інші поверхні, потенційно забруднюючи кухню", — зазначає дієтологиня.

Декого може здивувати те, що м'ясо не потребує миття перед приготуванням, але про це говорять не лише експерти з харчування, а навіть такі авторитетні організації як Міністерство сільського господарства США та Центри по контролю та профілактиці захворювань. Також вони вважають, що якщо правильно зберігати та готувати м'ясо, при правильній температурі, то всі бактерії, будуть знешкоджені, тому мити не обов'язково. Але ці умови не завжди виконуються, тому в деяких культурах харчування та країнах все ж прийнято м'ясо мити.

Як очистити брудне м'ясо

Фото: Getty Images

Якщо ви купили свіже запаковане м'ясо у супермаркеті та впевнені у його якості та походженні, його можна одразу готувати. Проте, що робити, якщо ви купували м'ясо на ринку, де воно перебувало в контакті з брудними поверхнями, або забруднене в кров?

"Якщо ви купили на ринку сире забруднене м'ясо в крові, то його потрібно очистити, і для цього є декілька етапів", — каже Тетяна Кіхтєва. "Спочатку треба вимити кухонну раковину гарячою мильною водою, потім її продезінфікувати. Потрібно уникати перехресного забруднення, тобто варто переконатися, що робоча зона вільна від інших харчових продуктів або кухонного приладдя. Тобто ви працюєте з м'ясом і тільки з м'ясом. Другий крок — це делікатне очищення. Потрібно обережно промокнути поверхню м'яса вологими паперовими рушниками і таким чином видалити з нього видимий бруд або кров".

Дієтологиня зауважує, що якщо потрібно ще додатково очистити, то можна додати додаткове мінімальне ополіскування під проточною холодною водою. М'ясо потрібно швидко прополоскати, уникаючи розбризкування, тому потік води має бути слабкий та направлений лише на м'ясо.

"Після того, як ви обробили сире м'ясо, потрібно обов'язково очистити та продезінфікувати всі поверхні, які з ним контактували: раковину, стільницю, дошки, крани, використовуючи кухонний дезинфікуючий засіб", — каже Тетяна Кіхтєва.

Після того, як ви промили м'ясо, потрібно просушити його паперовими рушниками, ці рушники утилізувати та приготувати м'ясо при правильній температурі, щоб знищити усі бактерії. Також не забувайте мити руки з милом, щонайменше 20 секунд до та після роботи з сирим м'ясом.

Як правильно вживати м'ясо

Фото: Getty Images

Довгожителі, які мешкають у так званих Блакитних зонах, мають переважно рослинний тип харчування та вживають м'ясо, особливо червоне, в обмеженій кількості. Так, м'ясо є джерелом білка, але не все воно однаково корисне для здоров'я, тож варто це враховувати, складаючи свій раціон.

"Потрібно обирати нежирні сорти м'яса, щоб зменшити споживання насичених жирів, адже в надлишку вони можуть бути шкідливі. Тому варто надавати перевагу птиці без шкіри, яловичині, вирізці, обираючи нежирні шматочки. І обов'язково контролювати порції. Стандартна порція м'яса має бути розміром з долоню або колоду карт, це приблизно 85-100 г", — наголошує Тетяна Кіхтєва.

Отже, основою здорового раціону мають бути нежирні сорти м'яса. Червоне м'ясо дієтологиня рекомендує вживати 2-3 рази на тиждень, обов'язково з овочами, заправленими оливковою олією, адже м'ясо із клітковиною — це чудове поєднання.

Як готувати?

Фото: Freepik

Важливо розуміти, що корисним чи шкідливим є не сам продукт, на нього також впливає спосіб приготування та супутні інгредієнти. Так, наприклад, курка вважається дієтичним вибором, проте, якщо ви приготуєте нагетси у паніровці та фритюрі — це навряд чи буде корисно.

"Звісно потрібно обирати правильні методи приготування м'яса — не смажити, а запікати, готувати на грилі чи на пару, щоб зменшити утворення шкідливих сполук, які пов'язані з високою температурою під час смаження", — радить дієтологиня.

Якщо ж ви обираєте смаження, обирайте олію, яка має високу температуру горіння та не буде виділяти небезпечні сполуки під час приготування м'яса. Замість рафінованої соняшникової олії використовуйте масло Гхі або топлене масло, олію авокадо, кокосову олію тощо.

Нагадаємо, 8 фруктів, у яких білка більше, ніж у м'ясі.

Раніше Фокус писал про те, які 5 продуктів не можна їсти, якщо ви хочете прожити довге та здорове життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.