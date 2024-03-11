Фільм, який краще б ніколи не знімали: українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
На церемонії вручення український режисер заявив, що хотів би мати змогу обміняти "Оскар" на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Мстислав Чернов також розраховує, що стрічка "20 днів у Маріуполі" вплине на іноземців та донесе до них історію українців.
Український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав Оскар у категорії "Найкращий документальний фільм". Це перший Оскар в історії України, і його отримали його за стрічку про події в Маріуполі, який оточили і обстрілювали росіяни у 2022 році.
У ніч проти 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Оскар-2024", де перемогу у категорії "Найкращий документальний фільм" здобула стрічка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".
"Для мене велика честь стояти на цій великій сцені. Я напевно, перший, хто хотів би, щоб цього фільму, за який отримую нагороду, мені ніколи не довелося знімати. І щоб Росія ніколи не нападала на Україну і не окуповувала наші міста. Я би віддав би все це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян. Я віддав би все це, щоб звільнити усіх військовополонених, всіх бійців, які боронили свою землю, всіх цивільних, які зараз закатовані Росією. Але я не можу змінити історію, минуле. Але ми з найталановитішими людьми світу разом можемо зробити так, щоби виправити історію, і щоб правда перемогла. І щоб людей з Маріуполя і тих, хто віддав життя, ніколи не забули. Тому що кіно формує спогади, а спогади – історію. Дякую всім. Дякую Україні! Слава Україні!", — сказав режисер на церемонії вручення "Оскара".
У коментарі іноземному виданню Vanity Fair Мстислав сказав, що хоче, аби фільм "20 днів у Маріуполі" вплинув на іноземців: "Сподіваюся, це донесе історію до більшої кількості людей, і вони побачать і почують українців".
Раніше за фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США, а також стрічка перемогла на головній британській кінопремії BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм". До Гільдії режисерів Америки "20 днів у Маріуполі" був відзначений Пулітцерівської премії, а також отримав приз глядацьких симпатій на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".
Фільм "20 днів у Маріуполі" містить кадри, які Мстислав Чернов та його колеги-журналісти Associated Press зафільмували в оточеному ЗС РФ місті на початку повномасштабного вторгнення. Картина розповідає про події перших тижнів після повномасштабного нападу РФ на Україну і на місто. У фільмі можна побачити моменти бомбардування житлових будинків, ракетний обстріл пологового будинку, вбивства мирних жителів, гуманітарну катастрофу у місті.
Команда змогла вивезти з окупованого міста 40 годин зйомок, подолавши 15 ворожих блокпостів.
Українській картині на кінопремії довелося боротися з 4 стрічками у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Йдеться про "Бобі Вайн: Народний президент", "Вічна пам'ять", "Дочки Ольфи", "Убити тигра".
Нагадаємо, що постраждалий у Покровську поліцейський, герой документального фільму "20 днів у Маріуполі" Володимир розповів про те, як рятував людей під завалами, поки не зазнав поранення.