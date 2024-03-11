Годзілла-сукня та уніформа вчительки: найгірші образи церемонії "Оскар"

"Оскар" цього року пройшов без сюрпризів і неприємних інцидентів. А також без особливої екстравагантності на червоній доріжці.

Церемонія "Оскар" завжди була надмірно "правильною" і консервативною. Вже давно минули ті часи, коли на червоній доріжці відбувалися модні революції, а кінозірки обирали вбрання, про які потім говорили не один місяць. Зазвичай найяскравіші вбрання з'являються пізніше, вже на афтерпаті, яку традиційно влаштовує Vanity Fair. Або на вечірці Елтона Джона. Але хоч червона доріжка "Оскара" і обійшлася без сюрпризів, але не без модних провалів. Фокус вибрав найгірші вбрання церемонії.

Синтія Еріво

Акторка зазвичай обирає дуже екстравагантне вбрання, але сукня темно-зеленого кольору від Louis Vuitton мала такий вигляд, наче Синтія намагалася підтримати фільм "Годзілла".

Годзілла-сукня Синтії Еріво Фото: Getty Images

А ще на рідкість невдале декольте сплюснуло її бюст. Єдиним плюсом у її годзілла-образі виявилися ефектні каблучки, які вона із задоволенням демонструвала.

Біллі Айліш

Спочатку Біллі експлуатувала образ дівчини з сусіднього класу, потім ненадовго вдарилася в романтичні образи а ля королева випускного, а тепер вона явно в пошуках нового стилю. Але немає гіршого рішення, ніж одягатися в скрупульозно скопійовані образи з подіуму. Виглядає це так, ніби її стиліст не захотів сам проявити фантазію, а сама співачка ще не вирішила, що їй пасує.

Біллі Айліш в образі відмінниці Фото: Getty Images

Уніформа вчительки, або костюм відмінниці зі шкарпеточками, піджачком і спідницею завдовжки нижче коліна від Chanel серед розкішного вбрання мав дивний вигляд, а сама Біллі виглядала так, ніби вона прийшла наглядати за школярками на випускний. Але зате вона отримала свій другий "Оскар".

Мелісса Маккарті

Мелісса Маккарті — прекрасна комедійна акторка, але її манера обирати на рідкість невдалі сукні для "Оскара" вже стала своєрідною традицією.

Мелісса Маккарті та її червоно-малинове божевілля Фото: Getty Images

Вона з'явилася в сукні від Christian Siriano. І в ній було погано все: від поєднання червоного і малинового, до жахливого крою.

Андреа Райзборо

Шотландка — це чудовий принт і це колись довів ще Александр Макквін, зробивши клітинку своїм фірмовим знаком.

Шотландка, яка "вкрала" образ Андреа Райзборо Фото: Getty Images

Але бренд Loewe довів, що великі клітинки виглядають жахливо. Андреа Райзборо явно підозрювала, який вигляд матиме на фото, тому майже не посміхалася фотографам.

Емілі Блант

Емілі Блант вибрала сукню від Schiaparelli. І цей вибір виявився вельми спірним. Вбрання ефектного золотистого відтінку було по-своєму гарним, але скульптурні лямки, що стирчали, здавалися дуже незручними.

Емілі Блант демонструє "хвіст" своєї сукні Фото: Getty Images

А блискучі паєтки, що складаються в зображення трусів поверх сукні, виглядали дивно. Якщо Емілі хотіла натякнути, що спідня білизна на ній є — то їй це вдалося. А ще в сукні був хвіст!

Флоренс П'ю

Виявилося, що лямки Емілі, які стирчали, були не єдиними на червоній доріжці. Зірка "Оппенгеймера" Флоренс П'ю вибрала сріблясту сукню Del Core зі скульптурним прозорим ліфом, прикрашеним стразами, що нагадує краплі води.

Флоренс П'ю та її "мокрий" корсет Фото: Getty Images

П'ю, стиль якої розробила Ребекка Корбін Мюррей, доповнила прикрасами Bulgari і туфлями на платформі Piferi. Але сукня жодним чином не потішила її фігуру, зате продемонструвала, що дизайнери і справді можуть імітувати краплі води, доклавши до цього максимум зусиль.

Каміла Алвес

Дружина Меттью Макконахі вибрала дуже ефектну сукню від Versace. Але зуміла її зіпсувати на рідкість позбавленим смаку аксесуаром — а саме оперними латексними рукавичками. Свого часу латекс і справді занадто часто з'являвся на червоних доріжках, але це ніяк не зробило його кращим.

Каміла Алвес та її спірні рукавички Фото: Getty Images

Тому що стійка асоціація з естетикою БДСМ нікуди не поділася. Також, як і нав'язливі думки про те, що латекс не пропускає повітря, а отже, під ним нестерпно спекотно.

Аріана Гранде

Кутюрна сукня Giambattista Valli, обрана Аріаною для червоної доріжки, стала, мабуть, найсуперечливішим вбранням цієї церемонії. Більше обговорювали хіба що похмурий образ Versace Марго Роббі. Ті, кому сукня Аріани сподобалася, порівнювали її з рожевим бутоном. Але більшість побачила в ній пухову ковдру. Мініатюрна співачка загубилася у своєму вбранні, і, як було видно на відео, пересувалася в ньому насилу.

Аріана Гранде та її монументальна сукня

Нагадаємо, раніше Фокус вибирав найкрасивіші сукні червоної доріжки "Оскара". А також, хоч церемонія пройшла без скандалів і ляпасів, але не обійшлося і без конфузів. Так, актриса Ліза Коші не втрималася на своїх дуже високих підборах.