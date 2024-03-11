Сукню Кім Кардаш'ян на вечірці Vanity Fair порівняли із серветкою (фото)

Кім Кардаш'ян цього разу обрала доволі стриманий та елегантний образ, чим неабияк здивувала прихильників, які звикли до її екстравагантності та сміливості.

43-річна ікона реаліті-шоу Кім Кардаш'ян побувала на щорічній вечірці Vanity Fair, яка відбулася після вручення Оскар 2024, де можна було побачити чимало відомих зірок Голлівуду.

Для події Кім обрала приталену та рельєфну сукню кольору шампань від Balenciaga, яка облягала її фігуру. Попри бажання мати елегантний та вишуканий вигляд, образ Кім все ж потрапив під критику. Зокрема, в мережі почали з'являтися коментарі, що сукня дуже схожа на серветку на святковому столі.

Фото: Скриншот

Для публічної появи знаменита мама чотирьох дітей уклала своє довге волосся гладкими хвилями, у стилі старого голлівудського гламуру. Як видно з фотографій, Кім вирішила прикрити праве око довгою спокусливою зачіскою. Цей стиль "підглядання" найчастіше називають "емо-чубчиком" завдяки його популяризації в соціальних мережах на початку нульових (порядок епохи MySpace Scene). Однак ефектна хвиля спочатку з'явилася в 1940-х роках завдяки культовій голлівудській акторці Вероніці Лейк, а потім стала мейнстримом у 80-х роках з архетипом спокусливої фатальної жінки Джессіки Ребіт. Макіяж Кім вибрала яскравий, відповідний до її образу.

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Щойно з'явилися фотографії Кім, шанувальники не могли пройти повз образ Кім і поділилися своїми думками щодо її вбрання.

"Кім виглядає приголомшливо!!!!!! Мені подобається той факт, що вона не намагалася виділитися сьогодні в дивному вбранні, а просто виглядала стильно. Вона має приголомшливий вигляд", — сказав один із шанувальників.

"Кім виглядає по-іншому, але дуже по-іншому", — повторив інший.

Варто зазначити, цього року Кілліан Мерфі отримав перший "Оскар " за найкращу чоловічу роль у фільмі "Оппенгеймер", а Емма Стоун отримала найкращу жіночу роль у фільмі "Бідні".

Нагадаємо, раніше ми писали, українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар". Крім цього, Фокус писав, конфузи на червоній доріжці "Оскара" 2024.