Демі Мур у приголомшливому образі вийшла з трьома доньками на червону доріжку

61-річна актриса прийшла на вечірку Vanity Fair Oscar Party. І хоч її супроводжували три її доньки, Демі затьмарила їх усіх.

Демі Мур, яка відсвяткувала 61-й день народження, вразила шанувальників, з'явившись на афтепаті "Оскара" в компанії своїх доньок. Колишня дружина Брюса Вілліса мала просто приголомшливий вигляд. Про це пише Daily Mail.

На червоній доріжці її супроводжували 35-річна Румер, 32-річна Скаут і 30-річна Таллула.

Демі Мур із доньками на афтерпаті "Оскара" Фото: Getty Images

Демі Мур продемонструвала бездоганне відчуття стилю, обравши шовкову сукню шоколадного відтінку з глибоким декольте. Образ вона доповнила лаконічними золотими прикрасами і маленькою округлою сумочкою.

Румер, яка нещодавно народила первістка, з'явилася у вбранні кольору курної троянди, Таллула мала приголомшливий вигляд у синій акварельній мереживній сукні, а Скаут — в ефектній срібній сукні зі шлейфом.

Вечірка Vanity Fair, яка традиційно відбувається після церемонії "Оскар", зазвичай тішить великою кількістю знаменитих гостей і більш яскравим вбранням. Багато хто з актрис, які обирають для червоної доріжки церемонії класичне вечірнє вбрання, згодом змінюють його на те, що можна позначити, як "екстравагантне".

Демі Мур на афтерпаті "Оскара" Фото: Getty Images

І, треба зазначити, що афтепаті "Оскара" з роками відвідує чи не більше зірок, ніж саму церемонію, яка все ще залишається доволі консервативною, незважаючи на всі зусилля організаторів її "оживити". Тож багато селебріті пропускають сам "Оскар", вирушаючи одразу на вечірку. Втім, у них є вибір. Традиційно, прийом влаштовує і Елтон Джон.

А на Vanity Fair Oscar Party щасливі переможці беруть свої статуетки і позують з ними на червоній доріжці.

Нагадаємо, церемонія не принесла жодних сюрпризів і практично всі прогнози букмекерів справдилися. "Оппенгеймер" виграв цілих сім премій "Оскар", тоді як його головний суперник, картина "Барбі", виграла тільки одну.

Тим часом Емма Стоун отримала статуетку за роль у картині "Бідні нещасні", британський фільм про Голокост "Зона інтересу" отримав дві нагороди, а найкращим документальним фільмом стала картина "20 днів у Маріуполі" українця Мстислава Чернова.

Також "Оскар" отримав класик мультиплікації Хаяо Міядзакі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі вбрання червоної доріжки "Оскара". А також про найвідвертіші вбрання афтерпаті Vanity Fair. Найдивнішу і найсуперечливішу сукню вибрала Емілі Ратаковскі: вона нагадувала шматок шпалер, що відклеїлися.