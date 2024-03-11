Що їсти в разі гастриту: 7 правил харчування, які допоможуть поліпшити самопочуття
Гастрит — неприємний стан, що вимагає негайних дій, які зможуть поліпшити самопочуття. Головне — це дієта, тому в разі гастриту важливо обирати продукти, які не нашкодять шлунку.
У разі гастриту потрібно виключити гостру, жирну і кислу їжу, а також алкоголь та газовані напої. Замість цього вам слід зосередитися на легких і легкозасвоюваних продуктах, наприклад, нежирній курці, тушкованих овочах, йогурті та бананах. Важливо пити багато води і заспокійливі напої, такі як ромашковий або імбирний чай. Також рекомендується уникати рясних прийомів їжі, вживаючи їжу невеликими порціями протягом дня. Про це пише Fit For Fun.
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Гастрит — це запалення слизової оболонки шлунка, яке спричиняє такі неприємні симптоми, як біль у шлунку, нудота, блювання та печія. Одним із найкращих способів лікування та профілактики гастриту є правильне харчування.
Дотримуйтесь м'якої дієти
У період загострення важливо уникати гострої, жирної, смаженої та кислої їжі. Натомість слід зосередитися на м'яких і легкозасвоюваних продуктах: каші, рисі, вареній курці, тушкованих овочах і бананах.
Їжте заспокійливі продукти
Деякі продукти чинять заспокійливу дію на слизову оболонку шлунка та допомагають зменшити запалення. До них належать вівсянка, цільнозернові продукти, йогурт і нежирні молочні продукти. Ці продукти забезпечують організм важливими поживними речовинами і сприяють загоєнню слизової шлунка.
Пийте багато води
Зневоднення може посилити симптоми гастриту, тому слід пити достатньо води. Однак уникайте газованих та алкогольних напоїв, оскільки вони подразнюють шлунок.
Додайте імбир
Імбир відомий своїми протизапальними властивостями і може допомогти в разі гастриту. Ви можете пити імбирний чай або додавати свіжий імбир у їжу.
Пийте ромашковий чай
Ромашковий чай — ще один заспокійливий напій для шлунка. Це може зменшити запалення і допомогти полегшити біль у шлунку. Випивайте чашку ромашкового чаю після їди, щоб поліпшити травлення.
Їжте часто і невеликими порціями
Замість рясних прийомів їжі, вживайте менші порції протягом дня. Це розвантажує шлунок і допомагає запобігти печії та болю в животі.
Уникайте продуктів-тригерів
Кожен по-різному реагує на певні продукти, але є такі, які сприяють погіршенню стану. До них належать гострі спеції, цитрусові, помідори, кава, алкогольні напої.
Крім зміни харчування вам слід проконсультуватися з лікарем, щоб отримати рекомендації, які відповідають вашим індивідуальним потребам.
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