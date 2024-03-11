Не шкідливо: 7 перекусів, які можна їсти щодня, не турбуючись про набір ваги

Не всі можуть дотримуватися триразового режиму харчування, тому потребують перекусів. Якщо вибирати продукти для перекусу усвідомлено, вони можуть стати корисною частиною збалансованої дієти, забезпечуючи організм енергією та необхідними поживними речовинами між прийомами їжі.

Якщо ви хочете харчуватися правильно і збалансовано, важливо подумати про перекус заздалегідь, а не хапати перший-ліпший снек у супермаркеті. Багато перекусів можуть сприяти збільшенню ваги через їхню високу калорійність і вміст цукру, але існують також корисні варіанти, якими можна насолоджуватися, не побоюючись за фігуру. Про це пише She Finds.

Дипломований дієтолог Крутіка Нанаваті розповіла про те, які продукти можна їсти на перекус, не турбуючись про набір ваги.

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Свіжі фрукти

Фото: Pixabay

Фрукти, що містять безліч вітамінів, мінералів і клітковини, мають приємну солодкість та доставляють в організм цінні поживні речовини. Високий вміст води у фруктах надає об'єму без зайвих калорій, сприяючи відчуттю ситості.

"Яблука, ягоди та апельсини не тільки низькокалорійні, але також містять велику кількість клітковини та води, що допомагають зберігати відчуття ситості протягом триваліших періодів часу, тим самим знижуючи загальне споживання калорій", — каже Нанаваті.

Овочі з хумусом

Ця комбінація пропонує ідеальний баланс клітковини, вітамінів і корисних жирів. Морква, селера та солодкий перець створюють хрустку низькокалорійну основу, а хумус надає кремової текстури разом із рослинним білком і корисними жирами.

"Овочі, як-от морква, огірки та солодкий перець, у поєднанні з хумусом, забезпечують приємний хрускіт із дозою білка та корисних жирів, запобігаючи переїданню", — розповідає дієтологиня.

Грецький йогурт з медом

Фото: Freepik

Грецький йогурт багатий на білок, який сприяє відчуттю ситості та підтримці здоров'я м'язів. Додавання меду надає природної солодкості, а також дає організму необхідні вітаміни та антиоксиданти.

Нанаваті каже, що "грецький йогурт із високим вмістом білка та пробіотиків допомагає контролювати апетит і покращує травлення, а невелика кількість меду додає солодощів без надто великої кількості додаткових калорій".

Горіхи та насіння

Збагачені корисними жирами, білками та вітамінами, мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та насіння льону приносять безліч переваг для здоров'я. Комбінація клітковини та білка допомагає стримувати відчуття голоду, підтримуючи ситість.

"Мигдаль, волоські горіхи і насіння чіа — це багаті поживними речовинами продукти, що містять корисні жири, білки і клітковину, які сприяють відчуттю ситості та знижують ймовірність перекусу менш здоровими варіантами", — стверджує вона.

Повітряний попкорн

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Повітряний попкорн — це корисний для ваги варіант перекусу. Низький вміст калорій і високий вміст клітковини забезпечує приємний хрусткий смак, не сприяючи збільшенню ваги.

"Завдяки низькому вмісту калорій і великому об'єму повітряний попкорн може задовольнити потяг до хрусткого перекусу, без значного споживання калорій", — підкреслює Нанаваті.

Цільнозернові крекери з авокадо

Цільнозернові крекери є гарним джерелом клітковини та складних вуглеводів, які сприяють ситості та стійкому припливу енергії. Авокадо відоме багатими, корисними для серця мононенасиченими жирами, вітамінами та мінералами, а також чудовою кремовою текстурою. Ця комбінація забезпечує баланс між приємним смаком й поживною цінністю, що робить її розумним вибором для тих, хто піклується про свою вагу.

"Цілісні зерна є гарним джерелом клітковини, а авокадо містить корисні жири, які допомагають стримувати відчуття голоду протягом тривалого часу", — каже Нанаваті.

Сир з ананасом

Фото: Freepik

Сир є багатим джерелом білка, сприяє відчуттю ситості та підтримує здоров'я кісток, а ананас додає природну солодкість і заряд вітамінів та антиоксидантів. Цей перекус низькокалорійний і дає задовільне поєднання білка і клітковини, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче контролювати вагу без шкоди для харчової цінності.

"Знежирений сир багатий на білок, і в поєднанні з натуральною солодкістю ананаса, забезпечує збалансований перекус, що запобігає стрибкам рівня цукру в крові", — каже Нанаваті.

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