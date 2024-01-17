Порушують метаболізм і підвищують рівень цукру: 5 найгірших продуктів для перекусу

Оброблені продукти — невід'ємна частина сучасного суспільства, адже це швидко та зручно. Однак за їхнім спокусливим смаком ховається потенційна загроза нашому метаболічному здоров'ю.

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Обираючи ті чи інші продукти ми навмисно приносимо користь чи шкоду нашому здоров'ю. І часто, здавалося б, безневинний вибір може призвести до резистентності до інсуліну, що зрештою порушить крихкий баланс метаболізму. Дієтологиня Крутіка Нанаваті розповіла про п'ять найгірших оброблених закусок, від яких краще відмовитися, оскільки вони викликають резистентність до інсуліну та порушують обмін речовин. Про це пише She Finds.

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Солодкі енергетичні батончики

Фото: Freepik

Нанаваті каже, що батончики мюслі, фруктові батончики та енергетичні батончики, які часто продаються як здорові перекуси, можуть не мати такої харчової цінності, як ви думаєте. У них "додано цукор, рафіноване зерно і штучні підсолоджувачі". Ба більше, дієтологиня наголошує, що ці оброблені продукти можуть завдати шкоди вашому метаболізму і викликати резистентність до інсуліну.

"Надмірне споживання цукру може спричинити різкі стрибки рівня цукру в крові, що призводить до того, що підшлункова залоза виробляє занадто багато інсуліну. Згодом це може призвести до резистентності до інсуліну, що ускладнює ефективне регулювання рівня цукру в крові. Рафіновані зерна з низьким вмістом клітковини можуть посилити стрибки цукру в крові та проблеми з травленням. Штучні підсолоджувачі можуть руйнувати кишкові бактерії та впливати на метаболічний баланс. Важливо пам'ятати про ці фактори", — каже вона.

Закусочні крекери

Зручні оброблені крекери, як-от кренделі з сіллю, чіпси з картоплі чи кукурудзи зазвичай містять рафіновані зерна, велику кількість солі та шкідливих жирів.

Нанаваті каже: "Подібно до солодких батончиків, крекерам, приготованим із рафінованих зерен, бракує клітковини, і вони можуть спричиняти стрибки рівня цукру в крові. Надмірне споживання натрію може призвести до затримки води і підвищення кров'яного тиску, порушуючи обмін речовин. Нездорові жири, такі як частково гідрогенізовані олії, що містяться в крекерах, сприяють запаленню і порушують здоров'я кишечника, впливаючи на загальну метаболічну функцію".

Йогурти з наповнювачем

Фото: Pixabay

Нанаваті розповідає, що йогурти, наповнені ароматизаторами та підсолоджувачами, особливо з фруктами на дні, містять доданий цукор, штучні підсолоджувачі та неякісний йогурт із додаванням крохмалю. Ця комбінація створює ризик розвитку резистентності до інсуліну та порушення метаболічних процесів.

"Хоча йогурт може бути поживним, ароматизовані сорти часто містять надмірну кількість доданого цукру і штучних підсолоджувачів. Це може спричинити стрибки рівня цукру в крові та порушити баланс кишкових бактерій. Неякісний йогурт із крохмалем може ще більше збільшити глікемічне навантаження і вплинути на травлення. Спробуйте простий йогурт зі свіжими фруктами і горіхами, він зберігає поживні речовини і має чудовий смак", — стверджує вона.

Попкорн для мікрохвильовки

"Попкорн, приготований у мікрохвильовій печі, часто містить штучні ароматизатори та консерванти, які можуть порушити здоров'я кишківника і сприяти запаленню. Додавання шкідливих жирів, таких як частково гідрогенізовані олії, може ще більше посилити ці проблеми. Вибирайте повітряний попкорн з невеликою кількістю оливкової олії і трав, як здоровішу альтернативу", — каже Нанаваті.

Перероблені м'ясні продукти

Фото: Freepik

Оброблені м'ясні закуски, такі як ковбаса, в'ялене м'ясо і м'ясні делікатеси, сповнені нітратів, консервантів та шкідливих жирів.

"Оброблене м'ясо часто містить велику кількість нітратів і консервантів, що може сприяти запаленню та дисбактеріозу кишечника. Крім того, нездорові жири можуть ще більше порушити обмін речовин і збільшити ризик хронічних захворювань. Обирайте нежирні джерела білка, як-от курка або риба, для більш здорового перекусу", — каже Нанаваті.

Нагадаємо, грейпфрутовий сік допомагає зменшити здуття живота, балансує рівень цукру в крові та прискорює спалювання жиру.

Раніше Фокус писав про те, що є низка спецій, які не тільки додадуть смаку й аромату, а й поліпшать метаболізм, підвищать настрій і рівень енергії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.