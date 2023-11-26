Прискорити метаболізм і схуднути: 5 корисних властивостей грейпфрутового соку

Грейпфрутовий сік допомагає зменшити здуття живота, балансує рівень цукру в крові та прискорює спалювання жиру — це все ви отримаєте бонусом до його неповторного освіжаючого смаку.

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Кілька десятиліть тому в моді були грейпфрутові дієти і, виявляється, творці цих дієт були близькі до істини. Дослідження показують, що легкі, освіжаюче терпкі фрукти допомагають нам схуднути і поліпшити здоров'я. Дійсно, грейпфрут може прискорити обмін речовин, стабілізувати рівень цукру в крові та багато іншого. Але деякі жінки задаються питанням: чи дійсно допомагає грейпфрут від здуття живота? Про це пише First For Woman.

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Важко ігнорувати гази, стиснення або тиск, які є ознаками здуття живота. Але, згідно з оглядом, опублікованим у журналі "Досягнення в терапії", не існує якоїсь однієї причини здуття живота. Найчастіше продукти з високим вмістом натрію, газовані напої та чутливість до їжі можуть спричинити накопичення кишкових газів, яке ми називаємо здуттям живота, каже дієтологиня з Нью-Йорка Кері Ганс.

Інші причини можуть включати в себе заковтування зайвого повітря, що часто відбувається під час використання соломинок, а також кишкові захворювання, такі як хвороба Крона і синдром подразненого кишечника. Крім того, коливання гормонів можуть призвести до затримки води та газів, що може спричинити також здуття живота. Але незалежно від причини, вживання грейпфрута може вам допомогти.

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За словами лікаря та експерта з харчування Вільяма Лі, грейпфрут допомагає в разі здуття живота головним чином завдяки високоякісній клітковині, яка живить корисні бактерії в кишечнику. "Це важливо для зменшення шкідливих бактерій, які можуть виділяти токсини і викликати газоутворення або здуття живота". За словами доктора Лі, ці корисні кишкові бактерії можуть впоратися із запаленням в організмі. "Клітковина проходить через наше тіло неперетравленою, допомагає підтримувати регулярні випорожнення і знижує ризик закрепів", які також можуть призвести до здуття живота", — додає Ганс.

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Ба більше, грейпфрут на 91% складається з води. Це не тільки дасть змогу уникнути зневоднення, а й допоможе в разі здуття живота, оскільки підтримання гідратації також допомагає вашій травній системі працювати, запобігаючи закрепам. Грейпфрут також багатий на цілющий антиоксидант гесперидин.

Помітний вплив грейпфрута на здуття живота — не єдина причина, через яку ми любимо цитрусові.

Грейпфрут балансує рівень цукру в крові

Фото: Freepik

Дослідження на людях і тваринах довели потужний вплив грейпфрута на рівень цукру в крові та рівень інсуліну — ефекти, які прискорюють спалювання жиру. В одному дослідженні на мишах вживання 4 чашок грейпфрутового соку на день знижувало рівень цукру в крові так само ефективно, як ліки від діабету. "Вважається, що цей ефект зумовлений впливом грейпфрута на здоров'я кишечника", — пояснює доктор Лі. "Здорові кишкові бактерії допомагають поліпшити метаболічні параметри, такі як чутливість до інсуліну, утилізація глюкози та ліпідний обмін".

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Грейпфрут блокує утворення жиру

Грейпфрут наповнений нобілетином, з'єднанням, яке, за словами доктора Лі, допомагає запобігти збільшенню ваги, активуючи процес спалювання жиру, званий термогенезом у бурому жирі. "Коричневий жир — це здорова форма жиру, яка діє як обігрівач, спалюючи зайві калорії, що зберігаються у шкідливому вісцеральному жирі", — пояснює він. Дійсно, канадські дослідники виявили, що миші, які отримували дієту з високим вмістом жирів і нобілетином, набирали на 71% меншу вагу, ніж миші, які не отримували цієї поживної речовини.

Грейпфрут прискорює обмін речовин

Фото: Freepik

Грейпфрут є відмінним джерелом вітаміну С: в одному середньому плоді міститься майже 100% рекомендованої добової норми. Це дуже важливо, тому що наявність достатньої кількості поживних речовин може підвищити метаболізм на 30%, допомагаючи вам спалювати більше жиру без особливих зусиль. Доктор Лі додає: "Грейпфрут містить біологічно активні хімічні речовини, такі як нарингенін, які можуть поліпшити ваш метаболізм, активуючи корисний бурий жир для спалювання нездорового білого жиру". Дослідження, опубліковані в журналі Nutrition & Metabolism, підтверджують це: дієта з додаванням нарингеніну призвела до зниження кількості жиру в організмі на 50%, особливо в ділянці живота.

Чи взаємодіє грейпфрут із ліками?

Експерти сходяться на думці, що якщо ви приймаєте ліки, вам слід поговорити з лікарем, перш ніж вживати грейпфрут. Усе тому, що фрукти можуть блокувати фермент у кишківнику (CYP3A4), який допомагає розщеплювати ліки і дає змогу потрібній кількості ліків потрапити до кровотоку, зазначає доктор Лі. Це може вплинути на такі ліки, як препарати, що розріджують кров, статини, ліки від артеріального тиску та антигістамінні препарати, призводячи до занадто високого рівня цих ліків.

Нагадаємо, дві порції різних фруктів — мінімальна добова норма у вашому раціоні, але, виявляється, від часу вживання фруктів залежить і користь для вашого здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.