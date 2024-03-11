Ліа Льюїс вийшла на червону доріжку "Оскар 2024" у сукні українського бренду (фото)

Знаменитість мала дуже жіночний та елегантний вигляд у ніжній сукні від Lever Couture. Цей бренд заснований українською дизайнеркою Лесею Верлінг'єрі.

Американська акторка китайського походження Ліа Льюїс, яка озвучила головну героїню в мультфільмі "Стихії", номінованого на прийомії "Оскар" у категорії "Найкращий анімаційний фільм", обрала для виходу на червону доріжку ефектну сукню від українського бренду Lever Couture, повідомляє Telegraf.

Актриса Ліа Льюїс Фото: Getty Images

Легка міні-сукня, що складається з нашарування напівпрозорих стрічок зі шлейфом, чудово підкреслила струнку фігуру Ліа Льюїс. Свій образ акторка доповнила прозорими босоніжками, гладкою зачіскою, сережками і двома масивними перснями. Знаменитість мала дуже жіночний та елегантний вигляд.

Актриса Ліа Льюїс Фото: Getty Images

Сукня ніжно-рожевого кольору була представлена в колекції Lever Couture "Швидкість емоцій" 2023 року на тижні моди в Нью-Йорку. Льюїс не перша знаменитість, яка обрала для особливого випадку сукню від українського бренду. У 2023 році на церемонії вручення премії "Оскар" Lever Couture одягла співачка нігерійська співачка Tems. Подібні футуристичні вбрання часто обирають Дженніфер Лопес, Леді Гага, Мілла Йовович, Гайді Клум та інші.

Бренд Lever Couture, заснований українською дизайнеркою Лесею Верлінг'єрі з Одеси, базується в Лос-Анджелесі. Відомо, що 2022 року Тіна Кароль у Японії стала голосом колекції бренду Lever Couture, над якою працювали дизайнерка Леся Верлінгьєрі, а також креативний директор Lady Gaga і французького модного Дому Mugler Нікола Формікетті.

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що Кірстен Данст на червоній доріжці "врізалася" у велику статую "Оскара". Незабаром після того, як актриса Ліза Коші спіткнулася і впала, Кірстен Данст ледь не знесла гігантську статую Оскара, позуючи перед камерами.