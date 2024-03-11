Блискучі образи на "Оскар 2024": срібні паєтки, стрази, металізовані текстури (фото)

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення 96-ї премії Американської кіноакадемії "Оскар 2024". Всесвітні знаменитості традиційно продемонстрували розкішні образи на червоній доріжці зіркового заходу.

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На вечірці Vanity Fair, присвяченій Оскару, яка пройшла в Центрі мистецтв Волліс Анненберг у Беверлі-Гіллз 10 березня, зірки сяяли у своїх гламурних вбраннях, пише Daily Mail.

Ліндсі Лохан, Аня Тейлор-Джой, Єва Лонгорія, Ельза Патакі, Ніна Добрев, Джессіка Альба, Діане Крюгер — ось лише деякі з імен, присутніх на цьому гламурному заході. Знаменитості вийшли на червону доріжку в дивовижних сукнях, які були прикрашені срібними паєтками, стразами, деякі використовували металізовані текстури.

Ліндсі Лохан

Актриса Ліндсі Лохан Фото: Getty Images

37-річна американська акторка і модель Ліндсі Лохан сяяла в сукні зі срібною бахромою і відкритими плечима. До свого образу знаменитість підібрала сережки з діамантами, на руці виблискував масивний браслет і красива каблучка. Своє довге руде волосся Ліндсі вклала в м'які локони, зробивши проділ посередині.

Актрису супроводжував її чоловік, арабський бінесмен, Бадер Шаммас. Бадер для зіркового заходу обрав чорний смокінг і такого ж кольору сорочку. Свій образ він доповнив чорною краваткою-метеликом і лаковими чорними туфлями.

Аня Тейлор-Джой

Актриса Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

27-річна американо-британська акторка і модель Аня Тейлор-Джой цього року вперше з'явилася на церемонії "Оскар". Для свого дебюту на червоній доріжці вона обрала бальну сукню від Dior Haute Couture з ліфом без бретельок, прикрашеним срібними намистинами і аплікаціями, і спідницею, що нагадує риб'ячу луску. Аня розповіла, що її сукня була натхненна картиною Сандро Боттічеллі "Народження Венери".

Єва Лонгорія

Актриса Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Американська акторка, продюсерка, модель і режисерка, 48-річна Єва Лонгорія для свого зоряного образу обрала приголомшливу довгу сріблясто-золотисту сукню на бретельках, яка вигідно підкреслювала її струнку фігуру. На ній був комплект красивих прикрас: сережки та масивна каблучка у вигляді метеликів. Своє розкішне чорне волосся вона поклала в пучок, підкресливши таким чином пишне декольте.

Ельза Патакі

Іспанська актриса Ельза Патакі Фото: Getty Images

Іспанська актриса, 47-річна Ельза Патакі, на церемонії супроводжувала свого чоловіка, 40-річного австралійського актора Кріса Гемсворта. На червоній доріжці акторка приголомшила своєю срібною сукнею на бретельках. Вона складалася з круглих металевих фрагментів різного розміру, які були з'єднані між собою і чимось нагадували "кольчугу". Свій образ Ельза доповнила красивими прикрасами: сережками, браслетом і масивною каблучкою. Акторка недбало вклала волосся і зробила яскравий вечірній макіяж.

Ніна Добрев

Актриса Ніна Добрев Фото: Getty Images

Канадська акторка болгарського походження, співачка і фотомодель 35-річна Ніна Добрев прийшла в довгій сукні кольору металік. Цікавий виріз спереду вигідно підкреслював її струнку фігуру. З прикрас на ній були масивне намисто та каблучки. Свій образ вона доповнила срібними босоніжками та клатчем у тон. Волосся було розпущене, а на обличчя нанесено яскравий макіяж з акцентом на очі.

Джессіка Альба

Актриса Джессіка Альба Фото: Getty Images

Американська актриса і підприємець, 42-річна Джессіка Альба на зірковому заході привертала увагу гостей своєю сліпучою срібною сукнею з дуже глибоким вирізом. Довга сукня до підлоги з відкритими плечима і глибоким декольте була прикрашена декоративними трояндами. Джессіка розпустила своє довге волосся, яке м'якими хвилями спадало по відкритих плечах. З прикрас на ній було кілька каблучок. Образ акторка завершила лаконічним клатчем. Знаменитість супроводжував її чоловік, кінопродюсер, 45-річний Кеш Воррен.

Діане Крюгер

Актриса Діане Крюгер Фото: Getty Images

Німецька акторка, модель і режисерка, 47-річна Діане Крюгер вийшла на червону доріжку в блискучій міні-сукні з довгою бахромою, прикрашеною кришталевими намистинами. До сукні вона підібрала прозорі чорні рукавички і атласний укорочений топ, розшитий бісером. На Діане були прозорі панчохи до коліна і чорні туфлі з пряжками на високій танкетці. З прикрас знаменитість обрала сережки та масивні каблучки. Довге світле волосся було укладене хвилями. Крюгер нанесла на обличчя вечірній макіяж, підкресливши очі та брови.

Нагадаємо, 11 березня Фокус писав про те, як Кірстен Данст на червоній доріжці "врізалася" у велику статую "Оскара". Незабаром після того, як актриса Ліза Коші спіткнулася і впала, Кірстен Данст ледь не знесла гігантську статую Оскара, позуючи перед камерами.