Тренди макіяжу, які будуть актуальні у 2024 році (фото)

Макіяж — це те, що додає жінкам впевненості та рішучості. Більшість жінок вважають, що саме макіяж підкреслює їх зовнішність. А з віком, макіяж дійсно стає одним із варіантів для омолодження зовнішності жінки.

Звісно, як і у світі взуття, одягу, зачісок, у мейкап індустрії є свої тренди, які з року в рік також змінюються. Саме тому Фокус підготував підбірку трендів макіяжу, які будуть актуальні у 2024 році.

Контур губ

Поточні тренди в макіяжі губ включають контуринг, завдяки якому можна створити ілюзію повніших губ. Продовжується тренд на стиль 90-х і саме час згадати про темну підводку. Коричневий і бордовий контур губ самий топ. Бордовий і коричневий контур губ — це один із головних трендів, який зберігається протягом останніх кількох сезонів. Це стильний спосіб виділити та підкреслити форму губ. Коричневий губний олівець прекрасно підходить для натуральніших виглядів, тоді як бордовий може додати яскравості та елегантність вашому образу.

Сяюча шкіра

Тренд, який перейшов з нами у 2024 рік. Головне пам’ятати один важливий момент: власницям проблемної шкіри краще уникати цього ефекту, він тільки підкреслить недоліки.

Кольорові стрілки

Невеликі акуратні стрілки або супердовгі стрілки. Вони дозволяють додати кольору та оригінальності макіяжу. Наприклад, ви можете використовувати яскраві неонові кольори для стрілок або сміливі металеві відтінки. Головне — вибирати кольори, які підходять вашому тону шкіри та дозволяють вам виглядати стильно.

Читайте також: Тренди, які втратили свою актуальність весною 2024

Золотисті текстури

Золоті текстури є дуже популярним трендом у макіяжі. Вони можуть додати блиску і вишуканості до будь-якого макіяжу. Ви можете спробувати золоті тіні для очей, золотий блік або навіть золотий відтінок помади. Цей тренд особливо підійде для вечірнього виходу або спеціальної події. Як стверджують стилісти, у 2024 році, цей тренд можна носити і вдень, якщо дозволяє робота або середовище, де ви знаходитесь.

Дрейпінг

На заміну бронзеру та скульптору замінюємо рум'яними. Наносимо румяна на вилиці та скроні, замість скульптора. Драпірування — ця техніка додає кольору та виміру обличчю, надаючи молодості та сяючості. Це популярна тенденція в косметичному співтоваристві, оскільки вона може підкреслити риси обличчя та надати свіжий, сучасний відтінок традиційному макіяжу. Обов’язково добре розтушуйте рум’яна, щоб досягти бездоганного та природного завершення.

Макіяж без макіяжу

Це один з трендів у світі макіяжу. Цей стиль передбачає створення природного і свіжого вигляду шкіри, використовуючи мінімальну кількість продуктів. Основна мета — підкреслити природну красу і виглядати природно, не напудрено. Для досягнення цього ефекту можна використовувати рідкі та легкі текстури фондю, кремові рум'яна та блискітки для губ. Натуральність та макіяж — основа цього макіяжу. Доглянута шкіра залишається головним трендом уже кілька сезонів — зволожена та сяюча.

Багато блискіток

Блискітки, глітер, або стрази — підійде під все. Глітер є надзвичайно популярним трендом у світі макіяжу. Ви можете використовувати його для створення яскравого та блискучого вигляду. Нанесення глітеру на очі, губи або навіть щоки може додати вашому макіяжу чарівності та ефектності.

Стрази також є популярним трендом в макіяжі в останні роки. Вони додадуть вашому вигляду блиску і оригінальності. Їх можна використовувати для прикраси очей, губ або навіть обличчя. Найпопулярніше місце для застосування страз — очі. Великі та світло відбивають світло, створюючи ефект блиску. Такий макіяж виглядає дуже ефектно особливо на вечірці або заході.

Нагадаємо, раніше ми писали, як підібрати одяг, щоб виглядати стрункішою. Крім цього, Фокус писав, татові джинси з 90-х і більше офісного одягу: які стилі будуть в тренді цієї весни.