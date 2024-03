Заснув і більше не прокинувся: помер автор хіта All by myself Ерік Кармен

Що саме призвело до смерті Еріка Кармена поки не відомо. Однак, за словами рідних, музикант заснув і більше не прокинувся.

Помер колишній вокаліст гурту The Raspberries і виконавець пісні "All by Myself" Ерік Кармен. Подія трапилася цієї неділі, 10 березня, повідомляється на особистому сайті співака.

"З величезним сумом ми ділимося сумною новиною про смерть Еріка Кармена. Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні на вихідних. Йому було дуже приємно знати, що протягом десятиліть його музика зворушувала багатьох і залишиться його довговічною спадщиною", — йдеться у дописі на сайті.

Відомо, що вокалісту було 74 роки. Що саме стало причиною його смерті поки сім’я не афішує.

Довідка

Ерік Кармен (народився 11 серпня 1949) — американський співак, автор пісень і музикант. Вперше він став відомим як учасник гурту Raspberries на початку 1970-х років, відомого своїм пауер-поп-стилем. У 1970-х роках Ерік прославився з Raspberries. Він був вокалістом групи разом із колегами по групі Воллі Брайсоном, Дейвом Смоллі та Джимом Бонфанті. Група перебувала під сильним впливом таких груп, як The Beatles і The Who. Ерік був великою частиною успіху групи, оскільки він написав усі їхні хіти. Найбільші хіти гурту включають Go All the Way, Let's Pretend, Tonight і Overnight Sensation. У 1975 році Raspberries вирішили розлучитися. Згодом Кармен почала успішну сольну кар’єру з такими хітами, як "All By Myself" і "Hungry Eyes". Він також писав пісні для інших виконавців, у тому числі відому баладу "Майже рай" із фільму Footloose. Пізніше він приєднався до Ringo Starr & His All-Starr Band — пристрасного проекту Рінго Старра з The Beatles. Ерік переважно був у групі під час їхнього туру 2000 року, але також виступав до 2019 року.

