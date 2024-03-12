Телеведучий програми "Заради любові до собак" заповів своїм вихованцям величезну суму (фото)

Покійний ведучий залишив своєму агенту конкретні інструкції та одноразову суму грошей. Кошти будуть витрачені на хороший догляд за його п'ятьма улюбленими собаками.

Британський телеведучий програми "Заради любові до собак" Пол О'Грейді залишив приголомшливі 125 000 фунтів стерлінгів (6 144 583 грн. — ред.) зі статків у 15,5 мільйонів фунтів своїм п'яти улюбленим собакам. Майже через рік після його смерті текст заповіту став відомий, повідомляє The Sun

Пол О'Грейді помер "несподівано, але мирно" в березні минулого року у віці 67 років, а причину його смерті пізніше було визначено як раптову серцеву аритмію.

Пол О'Грейді Фото: Getty Images

За інформацією видання, Пол залишив певну суму своєму давньому агенту Джоан Маршронс, а також конкретні інструкції з догляду за своїми п'ятьма домашніми собаками: Ненсі, Арфур, Кончіта, Едді та Ковбаска.

"Спадщина становитиме 25 000 фунтів стерлінгів для кожної тварини. Я доручаю, щоб Джоан узяла на себе відповідальність за кожну тварину і використовувала кожну спадщину для утримання кожної тварини до їхньої смерті", — як стверджують журналісти, йдеться в документі.

Повідомляється, що ведучий також залишив 500 000 фунтів стерлінгів притулку для кішок і собак "Баттерсі", з яким він працював понад десять років і разом знімав своє шоу на ITV.

Пол О'Грейді з королевою Каміллою, покровителькою притулку "Беттерсі" Фото: Getty Images

Крім того, Пол виділив загалом 775 000 фунтів стерлінгів організаціям, близьким його серцю, зокрема 50 000 фунтів стерлінгів Армії порятунку і 50 000 фунтів стерлінгів благодійним організаціям, які опікуються слонами й орангутанами.

Очікується, що більша частина грошей Пола перейде його вдівцю Андре Портасіо, доньці Шерон Моуслі та сестрі Шейлі Радд. Друг колишньої зірки Лілі Севідж сказав, що щедрість Пола не стала несподіванкою, особливо щодо його тварин.

Телеведучий Пол О'Грейді Фото: Getty Images

Вони розповіли виданню: "Це типово для Пола, оскільки він вкладав свої гроші в справу, залишаючи готівку благодійним організаціям, які мали для нього особливе значення. І хоча 125 000 фунтів здаються великими грошима, які можна витратити на його собак, вони також багато значили для нього, він хотів, щоб собаки завжди отримували найкращу любов і турботу".

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