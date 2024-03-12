Як підібрати пальто на весну під свій тип фігури (фото)

Пальто — це один із трендових варіантів верхнього одягу на весну-осінь. Воно зручне, виглядає елегантно, а також легко стилізується з різними образами. Саме тому більшість жінок надають перевагу саме пальто як варіанту верхнього одягу на весну. Звісно, як і все в цьому світі є актуальні та не актуальні моделі пальто, які можуть пасувати, або не підходити тій чи іншій жінці.

Як з'ясувалося, при виборі пальто варто враховувати тип своєї фігури, аби воно виглядало на вас ідеально. Саме тому стиліст Яна Ткаченко розповіла, як правильно підібрати пальто, щоб виглядати гарно.

Пісочний годинник Фото: https://pidkazka.com/

Пісочний годинник

Форма "пісочний годинник" — це тип фігури, що нагадує пісочний годинник, з вузькою талією та широкими стегнами й плечима. Його часто вважають класичною та позачасовою формою тіла, яку багато людей вважають привабливою.▪

За словами стиліста, цьому типу пасують майже всі фасони пальто: пальто-халат з широким ременем, приталений та напівприталений силует, балмакаан з паском, тренч, кромбі — класична модель жіночого однобортного пальта у стилі мінімалізм із відкладним англійським коміром.

Коло або яблуко Фото: https://pidkazka.com/

Коло або яблуко

Коло та яблуко — мають різні форми, але їм підходять однакові варіанти моделей. Коло є фігурою зі стороною, довжиною та радіусом усіх відстаней однаковою, тоді як яблуко має округлу форму з деяким вигином або виступом на вершині.

За словами Яни Ткаченко, для типу фігури коло або яблуко підходить верхній одяг трапецієподібної форми; прямі однобортні моделі напівприлеглого силуету та моделі із завищеною талією.

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Груша або трикутник Фото: https://pidkazka.com/

Груша або трикутник

Жіноча фігура "груша" або "трикутник" характеризується ширшими бедрами і вужчими плечима.

На думку стиліста Яни Ткаченко, жінкам з типом фігури груша або трикутник можна поекспериментувати з декором у верхній частині пальта: шарф, комір, хутряне оздоблення. Цим жінкам підійдуть тренчі з поясом, пальта прямого крою та А-силует.

Перевернутий трикутник Фото: https://pidkazka.com/

Перевернутий трикутник

Жіноча фігура з перевернутим трикутником — це коли талія вужча за плечі та стегна.

За словами стиліста, жінкам з типом фігури перевернутий трикутник потрібно надати верхній частині мінімалізму: ніякого декору, масивних комірів та шарфів, оскільки головна задача розширити стегна. Саме тому жінкам з цим типом фігури варто звернути увагу на пальта з паском прямого крою, А-силуету та X-силуету, а також пальто на запах.

Прямокутник Фото: https://pidkazka.com/

Прямокутник

Жіноча фігура прямокутник характеризується тим, що плечі та стегна майже однакової ширини, а талія мало виражена.

За словами стиліста Яни Ткаченко для жінок з прямокутною формою фігури абсолютним табу є пасок, який тільки підсилює відсутність вигинів фігури, саме тому слід віддати перевагу асиметричним фасонам: пончо, тюльпан, або трапецієподібним моделям пальто.

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