Як правильно мити голову, щоб волосся довше було блискучим (відео)

Волосся та його зовнішній вигляд — це обличчя жінки. Саме тому саме його догляду багато жінок приділяють чимало уваги. Однак, як з’ясувалося, більшість жінок починають не правильно доглядати за волоссям, адже елементарно не вміють його мити.

Стиліст по волоссю Руслана Шетюк поділилася кроками миття голови та постійним базовим "домашнім доглядом", який вирішує 80% вигляду волосся.

"Не перестану говорити, що домашній догляд найбільше впливає на вигляд волосся. Звісно, можна ходити в салон на догляд, але це можна прирівняти до SPA для волосся — просто прийти побалувати себе, але ключ — в домашньому догляді. Отже, домашній догляд = шампунь, кондиціонер чи маска та незмивний догляд. Три базові речі замість десятків пляшечок", — говорить стиліст по волоссю Руслана Шетюк.

За словами стиліста, дуже важливо правильно підібрати продукти догляду за волоссям конкретно під ваш тип шкіри голови і тип волосся.

Догляд за волоссям Фото: https://www.pexels.com/

Як правильно мити і сушити волосся?

Крок 1

На вологі руки беремо трохи шампуню (крапля розміром з фасолину)

Крок 2

Далі тремо вологі руки з шампунем, щоб створити піну — це називається "відкриваємо шампунь".

Крок 3

Масуємо пальцями шкіру голови вспіненим шампунем і повторюємо ще двічі.

"Чому двічі? Бо з 1-м разом ми розчиняємо цибульковий жир та всі непотрібні на волоссі продукти, а за 2-м разом маємо "чистове миття". Шкіру очистили і далі працюємо з довжиною", — говорить стиліст.

Крок 4

Обов’язково забираємо вологу з волосся рушником. Тоді кондиціонер/маска гарно попрацює, а не змиється транзитом.

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Крок 5

Рівномірно наносимо кондиціонер або маску на довжину (лише на полотно!).

Крок 6

Беремо розчіску і лагідно вчісуємо продукт в волосся. За словмаи стиліста, довго тримати кондиціонер/маску на волоссі немає сенсу, бо продукт спрацьовує миттєво.

Крок 7

Ретельно змиваємо водою, одягаємо на голову рушничок на 5-10 хв, щоб він забрав воду.

Крок 8

Підсушивши волосся на 50% наносимо тремозахист (крем/спрей/олійка), який підходить саме вам

"Чому підсушуємо 50% а тоді наносимо? Та сама історія: коли в волосині зайва вода, вона не дає "увійти" або нашаруватись продукту", — говорить Руслана Шетюк.

Крок 9

Все, вкладаємо волосся, всушуючи продукт.

"Рекомендую таки вкладати волосся на браш/круговий фен, тощо, а не просто висихати і обов’язково наносити термозахист. Бо завдання незмивного продукту "зайти" в волосся і саме так засіб працюватиме найкраще. Він стає і барʼєром, і тим блиском для гарного вигляду волосся, який так багато хто з жінок бажає. Якщо ж його не всушити, він ляже наверх волосини, обтяжить і зажирнить", — говорить Руслана Шетюк.

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