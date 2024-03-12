Вупі Голдберг публічно підтримала Кейт Міддлтон

Акторка зазначила, що знає дуже мало людей, які ніколи ніяк не покращували свої фото за допомогою редактора. Вона підкреслила, що Кейт — фотограф-аматор і має право на помилку.

68-річна американська акторка і телеведуча Вупі Голдберг в ефірі програми The View висловилася з приводу скандалу довкола редагування Кейт Міддлтон її сімейного фото до Дня матері і закликала глядачів перестати хейтити принцесу Уельську.

"Вибачте, я знаю дуже мало людей, які не маніпулюють своїми фотографіями. Я маю на увазі, що все, що вам потрібно зробити, — це провести пальцем по екрану. Можливо, вона майбутня королева, але вона все ще фотограф-аматор!" — заявила Вупі.

Фотографія, опублікована 10 березня, на якій Кейт сидить у кріслі в оточенні трьох дітей, приписувалася її чоловікові Вільяму, принцу Уельському і спадкоємцю престолу, і, як повідомляють, її зробили за кілька днів до цього у Віндзорі. Цей знімок Кетрін став першим відтоді, як на початку цього року її госпіталізували для планової операції.

Після того як на зображенні помітили сліди редагування, низка провідних новинних агентств прибрала її зі своїх сайтів. Проведена перевірка кадру засвідчила, що він піддавався редагуванню, що не відповідає фотостандартам.

Це фото Кейт стало найбільш обговорюваним у ЗМІ Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Пізніше Кейт зізналася, що редагувала фотографію, і вибачилася за "будь-яку плутанину", яку викликало зображення.

Якщо Голдберг увійшла в становище Кетрін, то її співведуча Алісса Фара Гріффін була в менш поблажливому настрої.

"Однак вона втрутилася в це, тому що існують серйозні побоювання з приводу її благополуччя. Я не хочу спекулювати, але коли ви публікуєте щось подібне, що не відповідає редакційним стандартам Reuters або Associated Press, це підливає масла у вогонь змов. Я думаю — навіть якщо вона одужує — їй потрібно просто зняти відео", — вважає колишній директор зі стратегічних комунікацій Білого дому.

Вупі тут же парирувала, що в обов'язки Міддлтон не входить тримати громадськість у курсі її відновлення після операції.

"Я знаю, що це вас усіх шокує, але я з'являлася на обкладинках журналів без зморшок на обличчі, зі світлішим кольором обличчя. Я бачила фотографії, які роблять люди, і в підсумку у мене на обличчі ослячий ніс. Люди можуть робити з фотографіями все, що захочуть — це не повинно бути шоком", — сказала вона.

Голдберг не раз коментувала події в королівській родині. Наприклад, у жовтні 2022 року вона розкритикувала Меган Маркл за те, що та "змушує інших жінок почуватися погано".

У 2023 році Вупі засумнівалася в розповіді Маркл і принца Гаррі про те, що вони брали участь у "майже катастрофічній автомобільній гонитві" через папараці під час візиту до Нью-Йорка.

"Якби в Нью-Йорку можна було влаштовувати автомобільні погоні, ми б усі встигли в театр вчасно. Я думаю, їхній представник згадав те, що ви зазвичай згадуєте в Лос-Анджелесі. Ось де є погоні, ось де можна пересуватися на високих швидкостях", — додала вона.

Голдберг називала свої стосунки з принцом Гаррі "близькими", а також 2022 року закликала королівську сім'ю вибачитися за своє колоніальне минуле.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон дуже засмучена через історію з фото. У мережі з'явився новий знімок принцеси Уельської після скандалу.