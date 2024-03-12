Куди зникла Кейт Міддлтон? Фанати припускають, що в палаці приховують її зникнення

Шанувальники принцеси Уельської вважають, що вона зникла з поля зору громадськості не просто так. А фотошоп її останнього сімейного фото тільки підлив масла у вогонь.

Принцесу Кейт востаннє бачили публічно, вітаючи натовп після відвідування різдвяної ранкової служби в Сандрінгемі. Це 25 грудня 2023 року. Після вона перенесла планову операцію на черевній порожнині і тепер, як повідомляють у Букінгемському палаці, відновлюється після операції. Але фанати принцеси Уельської вважають, що її сім'я приховує те, що відбувається насправді. І нещодавнє сімейне фото Кейт Міддлтон тільки підтвердило їхні побоювання. Про це пише Vox.

Принцеса Кейт Міддлтон, яка одного разу стане Кетрін, королевою-консортом Сполученого Королівства, нарешті з'явилася на публіці. Після операції. 10 березня Кенсингтонський палац розповсюдив фотографію усміхненої принцеси Уельської зі своїми дітьми на честь Дня матері у Великій Британії. Ця фотографія могла б стати другим з двох публічних виступів Кейт від дня Різдва, але незабаром після того, як фотографія вийшла в світ, вона ознаменувалася скандалом. Кілька великих фотоагентств, зокрема AP і Reuters, дійшли висновку, що зображенням "маніпулювали", і опублікували повідомлення про його знищення.

Те саме фото Кейт, яким "маніпулювали" Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Наступного дня, 11 березня, на X-акаунті принца і принцеси Уельських було опубліковано вибачення: "Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з редагуванням. Я хотів би висловити свої вибачення за будь-яке збентеження, викликане сімейною фотографією, якою ми поділилися вчора. Я сподіваюся, що всі, хто святкує, добре провели День матері". Воно було підписано буквою "С" на честь Кетрін.

Пізніше того ж дня її сфотографували на виході з Віндзорського замку. Кейт їхала в авто поруч із принцом Вільямом, але її обличчя практично не видно.

Фото Кейт у машині, яке вважають фотошопом Фото: Angela "Improper English Rose" /Х

Недільна фотографія — одна з двох фотографій Кейт, які публіка бачила за кілька місяців. Її сфотографували 4 березня в машині, якою керувала її мати Керол Міддлтон, недалеко від Віндзорського замку. За кілька місяців до цього одна з найбільш фотографованих жінок у світі, все життя якої проходило під прицілом фотокамер відтоді, як вона стала подругою принца Вільяма в коледжі, мабуть, зникла з поля зору громадськості.

Історія "зникнення" Кейт Міддлтон

17 січня Кенсингтонський палац повідомив, що Кейт напередодні потрапила в лікарню для планової операції на черевній порожнині. У повідомленні було сказано, що вона "малоймовірно" відновить свої громадські обов'язки до Великодня, який цього року припадає на 31 березня.

Сім'я Кейт Міддлтон на Великдень Фото: Getty Images

Поки що Кейт дотримується раніше оголошеного графіка. Кенсингтонський палац оголосив 29 січня, що вона повернулася додому після лікарні. Однак довга пауза в публічних виступах Кейт і відсутність конкретної інформації про її здоров'я створили благодатний ґрунт для теорій змови. Коли принц Вільям скасував запланований власний виступ 27 лютого, пославшись на "особисту справу", поповзли чутки.

Деякі люди припустили, що щось пішло не так і операція Кейт була серйознішою, ніж повідомлялося.

Хтось навіть висунув припущення, що у неї був інсульт, або вона була в штучній комі.

Інші шанувальники заявили в соцмережах, що її шлюб з Вільямом був під загрозою, і вона ховалася.

Найнеймовірніша теорія свідчить, що принцеси Уельської вже немає в живих, і що її замінили двійником.

Але є й жартівливі версії, чому зникла Кейт: вона чекає, поки відросте невдало підстрижений чубчик, або оговтується після пластичної операції.

Тим часом палац відреагував на поширення кричущих чуток, повідомивши журналу People, що Кейт "як і раніше, почувається добре".

Може більшість теорій змови і звучать дивно, але всі вони реагують на реальну проблему. Кейт довгий час була надійною опорою британської сім'ї, з'являючись і посміхаючись на кожному публічному заході, на якому її запрошували з'явитися, реагуючи на драми королівської сім'ї спокійно і з гідністю. Тож не дивно, що її зникнення викликало такий переполох.

Чому деякі люди вважають легенду Кейт підозрілою

Офіційно Кейт лежала в лікарні на плановій операції на черевній порожнині. Проте скептично налаштовані глядачі майже відразу ж накинулися на очевидну невідповідність у першій заяві Кенсингтонського палацу про її здоров'я від 17 січня. Якщо операція Кейт була "запланованою", глядачі хотіли знати, то чому палац також сказав, що вона "відкладає майбутні зустрічі", якщо процедура була запланована і чому їх не скасували раніше.

Також викликало здивування те, що Кейт відновлюватиметься після операції близько двох тижнів. Деякі операції на черевній порожнині можуть бути незначними, наприклад, апендектомія, але ці процедури не вимагають такого тривалого перебування в стаціонарі. Яку операцію перенесла Кейт, після чого вона не зможе повернутися додому протягом двох тижнів?

Чутки тільки посилилися, коли того ж дня Букінгемський палац оголосив, що король Чарльз буде лікуватися від збільшеної простати. Для двох настільки високопоставлених членів королівської сім'ї одночасно проходити медичні процедури було незвично, майже шокуюче. Королівські спостерігачі припустили, що палац намагався щось приховати.

І зараз король Чарльз повернувся в інформаційне поле, і навіть проходячи лікування, бере участь в офіційних заходах. Що стосується Кейт, то в Кенсингтонському палаці лише коротко сказали, що її стан "не пов'язаний з раком". Чому, запитували королівські спостерігачі, стан Кейт був набагато загадковішим, ніж стан короля?

Король Чарльз після операції та королева Камілла Фото: Getty Images

Що більше часу минало без фото Кейт, то тим більше ставало чуток. Вільяма сфотографували під час відвідування лікарні, але ніхто не бачив, як Кейт виходила з лікарні і поверталася до свого будинку у Віндзорському Хоум-парку. Вона не публікувала в Instagram жодних фотографій одужання, і жоден папараці не спіймав її в об'єктив.

За звичайних обставин відсутність фотографій жінки, яка одужує після медичної процедури, було б визнано розумною повагою до чийогось приватного життя. Однак життя майбутньої королеви Англії не відрізняється звичайними обставинами. У країні з сумнозвісною безжальною бульварною пресою члени королівської сім'ї вважаються такою ж чесною здобиччю, як і всі інші.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

І фанатів засмутило зникнення принцеси Уельської ще й тому, що після народження кожного з трьох дітей Кейт з'являлася перед лікарнею з пишною зачіскою і макіяжем для фотосесії для папараці протягом 24 годин, і щоразу вона робила це з веселою посмішкою. Що відрізняло цю конкретну процедуру? Що утримувало Кейт від бажання показати своє обличчя і утримувало пресу від вимог показати його? Чому палац в кінцевому підсумку вирішив опублікувати її явно підроблену фотографію?

Кейт Міддлтон після пологів принцеси Шарлотти Фото: Getty Images

"Ви хочете сказати мені, що Кейт Міддлтон — тій самій жінці, яка позувала біля лікарні як супермодель лише за кілька годин після пологів — раптово знадобилися місяці відновлення, перш ніж показати своє обличчя? І британська преса тепер чарівним чином поважає недоторканність приватного життя? Це здається... зловісним?", — написав один спостерігач на X, підсумовуючи загальний скептицизм.

Чому зникнення принцеси Уельської викликало переполох

Зникнення Кейт здається людям дивним, тому що воно суперечить її бренду. Поки вона була на очах у громадськості, Кейт Міддлтон була незмінно надійною і стійкою.

Сталість настільки явно посідає центральне місце в громадському іміджі Кейт, що преса в різні моменти робила це її найгероїчнішою рисою і єдиною перешкодою.

Кейт Міддлтон в юності Фото: Скріншот TikTok

Навіть на самому початку своїх стосунків з принцом Вільямом, коли преса дала їй принизливе прізвисько "Кейті, що чекає", міс Міддлтон була ввічлива з папараці. Вона не підтримувала з ними дружніх стосунків, як це робила покійна принцеса Діана в певні періоди своєї кар'єри, але й не намагалася їх перехитрити. Вона знала, чого вони хочуть, і говорила про це як ні в чому не бувало.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Раніше королівська журналістка Тіна Браун писала, що якось папараці чергували біля магазину, де працювала Кейт, поки вони з Вільямом зустрічалися. Її бос запитував, чи не хоче вона втекти через чорний хід, але Кейт відповідала: "Чесно кажучи, вони будуть нас переслідувати, поки не отримають фото. Так чому б мені просто не піти і не зробити знімок, а потім вони залишать нас у спокої".

За останні кілька років королівська сім'я скоротилася: старше покоління помирає, а представники молодого покоління загрузнуть у скандалах, або займаються своїм особистим життям. Але Кейт Міддлтон продовжувала виконувати свої обов'язки. І зараз зникнення найвідомішого члена "Фірми" викликало занепокоєння.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше фанати Кейт Міддлтон припустили, що її фото, нібито зроблені після операції, були фальшивками. Зображення принцеси Уельської, на їхню думку, просто скопіювали зі старих знімків. І навіть знайшли знімки, які стали вихідними.