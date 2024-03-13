Фанати не побачать продовження "Бетмена" наступного року

Причиною таких рішень стали минулорічні страйки в Голлівуді, які суттєво вплинули на графіки зйомок і релізів багатьох очікуваних картин.

Шанувальники франшизи про пригоди не побачать нову частину фільму ще довго, повідомляє Variety. Продовження з Робертом Паттінсоном у головній ролі, перша частина якого вийшла в березні 2022 року, тепер дебютує 2 жовтня 2026 року. Спочатку планувалося, що "Бетмен: Частина 2" з'явиться на великих екранах 3 жовтня 2025 року.

Перенесення стало наслідком минулорічного страйку в Голлівуді. З тієї ж причини перенесено картини "Наречена" Меггі Джилленгол з Крістіаном Бейлом, Джессі Баклі та Пітером Сарсгаардом у головних ролях, прем'єра якої тепер вказана на 3 жовтня 2025 року, а мафіозна драма "Мудрі хлопці" з Робертом Де Ніро виходить не 15 листопада 2024 року, а 21 березня 2025-го.

Фільм про Бетмена, режисером і співавтором сценарію якого виступив Метт Рівз, зосереджувався на однойменному супергерої DC Comics і оповідає про Брюса Вейна, який намагався захистити Готем-сіті від Загадника. У каст увійшли Зої Кравіц, яку навіть запідозрили у вагітності, Пол Дано і Джеффрі Райт.

Спочатку першу частину "Бетмена" планували випустити 2021 року, але початок пандемії COVID-19 відклав його дебют. Картина стала хітом і зібрала 85% на сайті Rotten Tomatoes.

Фільм також мав успіх у глядачів і за період прокату зібрав трохи більше ніж 772 мільйони доларів.

Розроблення сиквела "Бетмена" розпочалося 2019 року, і кільком ключовим акторам було надано варіанти контракту, щоб вони могли повторити свої ролі в майбутніх фільмах за мотивами коміксів DC.

Раніше Фокус писав, що Роберт Паттінсон прийшов на показ Dior у нестандартному образі.