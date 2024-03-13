Анджеліна Джолі зазнала поразки в суді від Бреда Пітта

Бред Пітт має намір докопатися до суті і зрозуміти, хто ж тепер є власником частини бізнесу, в який він вклав не тільки гроші, а й душу.

У 60-річного оскароносного американського актора Бреда Пітта — біла смуга в житті. Він не тільки активно знімається і щасливий у стосунках з Інес Де Рамон, а й нещодавно здобув чергову перемогу над колишньою дружиною Анджеліною Джолі, повідомляє Daily Mail.

Актриса спробувала скасувати попереднє рішення Верховного суду Лос-Анджелеса, яке задовольнило претензії її колишнього чоловіка щодо того, що вона продала свою частку в їхньому винограднику Chateau Miraval російському олігархові Юрію Шефлеру без його згоди у 2021 році. Суддя Лія Мартін відхилила звинувачення в тому, що його позов був "легковажним, зловмисним і частиною проблемної схеми".

Ця проміжна перемога означає, що у команди юристів Пітта є зелене світло, щоб передати судовий розгляд до суду

Тривале протистояння між подружжям за виноробню Chateau Miraval вже отримало назву "Війни троянд", оскільки тут виробляють відзначене нагородами ігристе рожеве вино.

Вино з виноробні Пітта і Джолі відзначено нагородами Фото: Getty

У лютому стало відомо, що суд у Люксембурзі позбавив Stoli, групу Шефлера, деяких акцій, внаслідок чого Пітт став мажоритарним акціонером. Загалом же судові процеси щодо цієї виноробні тривають у залах судів Франції, Люксембургу та Лос-Анджелеса.

Пітт був шокований, коли його колишня дружина без його згоди продала свою половину Chateau Miraval російському мільярдерові. Кінцевим власником акцій є тіньовий траст на острові Джерсі, контрольований компанією, акціонером якої Шефлер не є.

Бред заявив, що Анджеліна порушила домовленість про те, що вони дадуть одне одному право першої відмови.

Шато Міраваль Фото: Getty Images

За словами інсайдерів, актор "сповнений рішучості докопатися до суті".

"Бред хоче, щоб Джерсі почав давати відповіді. Він повинен мати право знати, хто купив його бізнес. Він вклав усе своє серце і душу в Chateau Miraval і відчуває, що килимок у нього вибитий. Він не знає напевно, з ким насправді веде справи", — говорить джерело.

Команда Пітта каже, що представники Stoli — міжнародного конгломерату з виробництва напоїв, що належить Шефлеру, — зробили "небажану" заявку на придбання Miravel після звістки про розставання пари.

Раніше Пітт стверджував, що Шефлер намагався "залякувати" і "погрожувати" йому наклепом, стверджуючи, що росіянин намагався змусити його підкоритися, випустивши пресреліз, що оголошує про їхнє "партнерство" на наступний день після укладення угоди з Джолі. Потім росіянин зажадав, щоб пара зустрілася для переговорів, "особисто наполягаючи", що в пресрелізі "підкреслюється", що вони були партнерами Пітта — незважаючи на те, що Бред дізнався про угоду тільки з оголошення.

Нагадаємо, Фокус писав, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі досі не закінчили розлучення.