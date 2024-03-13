Телебачення Північної Кореї транслюватимуть світом комуністи з Польщі

Потоковий сервіс Shiwani TV транслюватиме державне Центральне телебачення Кореї та його радіостанцію. Тож будь-хто зможе подивитися новини про Кім Чен Ина.

Телебачення Північної Кореї транслюватиметься на новому потоковому сервісі по всьому світу. Очікується, що Shiwani TV буде запущено цієї осені, і він вестиме пряму трансляцію Центрального телебачення Кореї та пов'язаної з ним радіостанції. Цікаво, але займатися цим буде Chollima Front, невелика організація в Польщі, яка цікавиться ідеями чучхе. Тож тепер новини про Кім Чен Ина можна буде побачити по всьому світу. Про це пише RFA.

Платформа запропонує глядачам доступ до найкращих мильних опер, драм, ситкомів і антизахідної пропаганди диктатури КНДР лише за 16 фунтів на місяць.

Щонайменше 50 осіб уже запросили повідомлення про відкриття реєстрації, повідомив представник, зазначивши, що зацікавлені особи "здебільшого" з Великої Британії, США, Польщі, Японії та Південної Кореї.

Абоненти зможуть дивитися державний телеканал Північної Кореї, який транслює військові паради, показує новини про виробництво ракет і робить репортажі про те, як Кім Чен Ин відвідує військові заводи і приймає паради.

Кім Чен Ин із донькою Фото: Yonhap

Під новою платформою розуміється ідея Chollima Front, невеликої польської організації, яка стверджує, що розуміє Північну Корею та її культуру.

За даними газети, "Фронт Чолліма" і його близько 12 членів хочуть "зробити перевірену інформацію про країну доступною в публічному просторі".

Так, передплатники нової потокової платформи зможуть побачити ситком "Наші сусіди", дія якого відбувається у квартирі в Пхеньяні, що передає повідомлення про те, що люди, лояльні до режиму, будуть винагороджені модним гардеробом і стильною побутовою технікою.

Інші пропозиції включають мильні опери, що детально розповідають історії про героїчних солдатів і робітників, відданих комуністичній партії.

На каналі виходитимуть випуски новин від ведучої Рі Чун Хі, відомої своїми пристрасними та емоційними коментарями.

Ведуча Рі Чун Хі

Любителі спорту також зможуть переглянути "цензуровані кадри" всесвітньо відомих подій, таких як чемпіонат Вімблдону, за кілька місяців після їхнього проведення.

Посольство Північної Кореї у Варшаві, як повідомляється, "підтримує" план запуску цієї послуги пізніше цього року.

Shiwani TV транслюватиметься в усьому світі, зокрема у США та Південній Кореї, де, як повідомляється, воно може "порушувати закони національної безпеки" і "доступ до нього буде незаконним".

"У Південній Кореї... технічно незаконно отримувати доступ до контенту з Північної Кореї, але закони датуються 1948 роком, ще до ери Інтернету. У наші дні людей не переслідують за приватне споживання північнокорейського контенту", — заявили в Південній Кореї, зазначивши, що Shiwani TV не перебуває під юрисдикцією Південної Кореї, оскільки базується в Польщі, сказав представник.

Представник каналу заявив, що сервіс "працює в рамках законів Польщі, Канади та Німеччини", а також "дотримується деяких відповідних законів Північної Кореї".

Новини з Північної Кореї

На своєму веб-сайті "Фронт Чолліма" заявляє, що це незалежна організація з вивчення північнокорейської культури та її основоположної ідеології чучхе. Організація заявляє, що бореться з дезінформацією, ділячись достовірними новинами про Північну Корею.

"Фронт Чолліма" налічує близько 12 членів, переважно поляків, але також включає німців і канадців.

"Фронт Чолліма — дуже маленька організація, членами якої є кілька молодих поляків з комуністичними політичними поглядами. Вони підтримують зв'язок із посольством Північної Кореї у Варшаві", — повідомив RFA польський дослідник Північної Кореї та Східної Азії, який побажав залишитися анонімним задля особистої безпеки.

Він підкреслив, що організація не має великого впливу. "Ніхто в Польщі не цікавиться північнокорейською культурою, особливо порівняно з південнокорейською культурою", — сказав він.

У МЗС Польщі не відповіли на запит RFA про те, чи відомо йому про план запуску Shiwani TV.

Посольство Польщі у США подякувало RFA за інформацію про запуск послуги і повідомило, що попередило "відповідні сторони".

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив, що може "знищити" Південну Корею в будь-який момент. І повідомив, що окупація відбудеться в разі надзвичайної ситуації.

"Вона може бути атакована і знищена в будь-який час", — заявив він.

А тим часом стало зрозуміло, що КНДР постачає РФ боєприпасами. Про це повідомив представник ГУР. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав 1,5 мільйона артилерійських снарядів президенту Російської Федерації Володимиру Путіну після їхньої минулорічної зустрічі. Водночас половина з отриманих снарядів є непридатними до застосування. За словами представника ГУР, цим боєприпасам понад півстоліття.

Він додав, що КНДР позбувається старого, а в обмін у Москви просить деякі технології. Зокрема йдеться про розробку ракет і підводних човнів.