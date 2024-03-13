"Якби я раптово помер, люди були б шоковані": вітчим Метью Перрі розповів про віщі слова пасинка напередодні смерті

Метью Перрі напередодні своєї смерті сказав пророчі слова, які невдовзі стали реальністю. Вітчим акторка вперше після смерті Перрі дав велике інтерв'ю про актора.

76-річний канадський журналіст та актор Кіт Моррісон, який за сумісництвом був вітчимом покійного акторка Меттью Перрі, який прославився роллю в серіалі "Друзі", вперше після смерті пасинка дав відверте інтерв’ю про його життя. Подробиці розмови оприлюднило видання TODAY.

"Про його смерть сотні разів говорили мені інші люди. Це ще не зникло. Це з тобою щодня. Це з вами весь час. І є якийсь новий аспект, який атакує ваш мозок, і це нелегко", — прокоментував втрату пасинка, який раптово помер майже 5 місяців тому.

Нагадаємо, 28 жовтня 2023 року актора Метью Перрі знайшли мертвим у джакузі в його будинку Pacific Palisades у Лос-Анджелесі. У ніч смерті 76-річний Моррісон був на місці трагедії разом зі своєю дружиною та матір’ю Перрі Сюзанною Ленгфорд Перрі.

"Це особливо (нелегко) для його мамі. Я не думаю, що я скажу надто багато, якщо розповім,, що наприкінці його життя вони були ближчі, ніж я бачив їх протягом десятиліть. Постійно писали один одному повідомлення, він ділився з нею тим, чим літні чоловіки не діляться з матерями", — розповів Моррісон

У своїй розповіді вітчим Перрі, розповів, що перед смертю актор був у хорошому місці. Варто відзначити, що напередодні смерті Перрі випустив свою книгу в якій відкрито розповів про боротьбу із залежністю. У своїх мемуарах-бестселерах він написав про численні реабілітації та розповів, що жив у закладі під час зйомок знаменитого серіалу "Друзів".

"Він був щасливий і сказав це. Він давно цього не говорив. І як він сам сказав: "Якби я раптово помер, люди були б шоковані, але не дуже багато людей були б здивовані". І він мав рацію", — розповів про одну із розмов з актором Моррісон.

На запитання журналіста, чи був вітчим здивований, коли дізнавшись про смерть Перрі, він відповів: "Ці новини ніколи не хотілося б отримати, але ти думаєш, що одного дня ти почуєш це. Так, і ні, я думаю, це відповідь на це питання".

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Перрі з вітчимом Фото: Instagram mattyperry4

Моррісон також розповів, які стосунки мав з Перрі, адже він одружився на його матері у 1981 році, коли актору було 12 років.

"Ми добре порозумілися. Я ніколи не намагався замінити його тата, але я був поруч з ним, і він це знав", — сказав кореспондент.

Моррісон підтримував Перрі "наскільки це було можливо" від вершин його слави у "Друзях" до падінь його боротьби із залежністю та численних поїздок у реабілітаційний центр.

Також Морріс відзначив, що Перрі був великою людиною, яка завжди була в центрі уваги.

"Він завжди був у центрі уваги, де б не був. Така особистість. Він був тупий. Він був смішний. Він був їдким. Але навіть якщо він не сказав ні слова, він був у центрі уваги. І так, цього вже немає, але ви все ще відчуваєте відлуння цього скрізь".

Варто відзначити, що після смерті акторка його батьки заснували фонд Метью Перрі, щоб допомагати людям, які борються з проблемами залежності. Мета фонду полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб допомогти організаціям, які намагаються визначити хворобу та як боротися з нею, а також агентствам і організаціям, які спеціально допомагають рятувати людей у складних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Метт Леблан вперше після смерті Меттью Перрі заговорив про трагічну подію: актор досі винен гроші своєму другу. Крім цього, Фокус писав, Дженніфер Еністон розповіла про стан Меттью Перрі перед смертю.