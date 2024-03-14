Крістен Стюарт у ще одному пікантному вбранні прогулялася Нью-Йорком (фото)

Актриса дає привід для обговорення завдяки своєму гламурному вбранню. Думки фанатів щодо її помітного образу розділилися.

Американська актриса Крістен Стюарт 13 березня з'явилася в ще одному пікантному фетиш-модному образі в Нью-Йорку. Знаменитість взяла участь у ток-шоу NBC "Пізня ніч із Сетом Меєрсом", повідомляє Daily Mail.

33-річна номінантка на премію "Оскар" прямувала до Studio 8G у будинку 30 Rockefeller Plaza в центрі Мангеттена. Крістен також була одягнена в чорну мініспідницю, шкіряний піджак у тон і лаковані туфлі Louboutin "Hot Chick 100mm" за 845 доларів (32736 грн. — ред.). Свій пікантний ансамбль знаменитість доповнила відвертим бюстгальтером і нейлоновими панчохами на підв'язках.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Стюарт, яка з 2016 року є обличчям французького розкішного будинку Chanel, для виходу обрала маленьку сумочку цього бренду, прикрашену бісером.

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Вона була в сонячних окулярах Oliver Peoples з темно-бордовими лінзами. На обличчя актриса нанесла мінімальний макіяж, а волосся поклала в недбалу зачіску. З прикрас на Крістен були каблучки, браслет і ланцюжок срібного кольору з великими ланками.

Акторка останнім часом потрапляє в заголовки газет завдяки своєму гламурному вбранню. Журналісти, аналізуючи її луки, зазначили, що Крістен "більше не любить штани".

Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Думки фанатів щодо її яскравого образу розділилися. Дехто визнав, що вона має приголомшливий вигляд, а іншим це не дуже подобалося: "Мені подобається її вбрання, таке елегантне і сексуальне", "Я просто збентежена", "Чому люди знаходять її привабливою в підгузках", "Вона, напевно, дуже зайнята і одягається поспіхом, бо постійно забуває різні речі, наприклад штани".

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що Крістен Стюарт знову повторила модний прийом Б'янки Цензорі. Акторка відвідала запис популярного шоу Стівена Колберта, обравши для цього повністю чорний ансамбль з пікантними деталями.