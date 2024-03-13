Крістен Стюарт у пікантному вбранні продемонструвала струнку фігуру (фото)

Акторка залишила своїх шанувальників у повному замішанні своїм вибором одягу. Думки фанатів щодо її помітного образу розділилися.

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Американська актриса Крістен Стюарт здивувала шанувальників останнім модним вибором, і це вже не вперше. У вівторок, 12 березня, її бачили на прогулянці Нью-Йорком у дуже сміливому вбранні, повідомляє Daily Mail.

33-річна актриса продемонструвала струнку фігуру в крутому в'язаному комплекті бежево-бордового кольору, який підкреслив її підтягнуті ноги.

Актриса Крістен Стюарт у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Сміливий образ Крістен складався з ультрамаленьких трикотажних трусиків, схожих на спідню білизну, і відповідного кольору сорочки з довгими рукавами. На ній були колготки тілесного кольору і бордові туфлі-лофери з маленькими пензликами з лакованої шкіри, які поєднувалися з її помітним вбранням. Голлівудська зірка доповнила свій образ червоно-коричневими сонцезахисними окулярами та блискучою чорною сумкою Chanel. З прикрас на ній було кілька каблучок.

Актриса Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Що стосується макіяжу, вона продемонструвала свою чисту шкіру і нанесла ледь помітний блиск на губи. Її каштанове волосся було зібране назад, а чубчик недбало зачесаний набік.

Актриса Крістен Стюарт Фото: Getty Images

Шанувальники по-різному відгукувалися про її вбрання. Деякі визнали, що вона має приголомшливий вигляд, а іншим це не дуже подобалося. Фанати Крістен у соціальній мережі Х залишили такі коментарі: "Я одержима цим образом!", "Вона така чудова", "Шукачка уваги", "Крістен Стюарт занадто стара, щоб так одягатися", "Це нерозумно... одягни штани".

Раніше Фокус писав, що наречена Крістен Стюарт показала рідкісні кадри з актрисою. Пара познайомилася ще в 2013 році. Через деякий час вони знову зустрілися і почали романтичні стосунки, оголосивши про заручини наприкінці 2021 року.