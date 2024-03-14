"Люблю до місяця і назад": Періс Гілтон привітала свою маму і показала рідкісні фото з родиною

Кеті Гілтон, яка виростила чотирьох дітей, святкує своє 65-річчя. На честь ювілею матері Періс Гілтон опублікувала фото рідної людини в молоді роки.

Американська актриса Періс Гілтон показала архівні фотографії з мамою з нагоди її 65-річчя. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

З нагоди свята спадкоємиця мережі готелів Hilton на своїй сторінці в Instagram розмістила зворушливий допис, присвячений рідній людині та виклала рідкісні архівні світлини.

З Днем Народження королеву — мою маму Кеті Гілтон. Святкування твого сьогоднішнього дня — це данина поваги неймовірному впливу, який ти справила не тільки на мене, а й на всіх, кому пощастило опинитися на твоїй орбіті. Нехай цей рік принесе тобі стільки ж радості та щастя, скільки ти приносиш усім навколо тебе. Люблю тебе до місяця і назад", — написала Періс.

Вона також додала, що стійкість і співчуття Кетті навчили її, як жити з посмішкою і серцем, сповненим любові. Періс Гілтон зізналася, що мама для неї завжди була опорою, натхненням і просто найкращою.

"У твій особливий день я просто хочу подякувати тобі за те, що ти справжня, любляча і просто незамінна", — резюмувала актриса, вітаючи близьку людину.

Також Періс опублікувала раритетні фотографії зі своєю сім'єю. На одній з них Кеті Гілтон сидить біля вікна з двома своїми доньками: старшою Періс і молодшою Нікі. Дівчатка одягнені в ніжно-рожеві сукні, їхні зачіски прикрашені бантами такого ж кольору. На самій Кеті сукня насиченого рожевого кольору, яку вона доповнила золотими сережками й кольє.

Кеті Гілтон і дві її старші доньки Фото: Instagram parishilton

Ще одне — тепер уже чорно-біле фото — зображує сім'ю Гілтон у повному складі. На передньому плані в ошатних сукнях стоять Періс і Нікі, а за їхніми спинами — Кеті Гілтон з чоловіком Річардом. Жінка одягнена у світлу ошатну блузу. Свій образ вона доповнила тими самими сережками та кольє, що й на попередньому фото, додавши до них лише браслет.

Маленькі Періс і Нікі Гілтон із батьками Фото: Instagram parishilton

Ще один знімок зроблений, вочевидь, у різдвяні свята, оскільки за спиною у подружжя Гілтон видніється засніжена ялинка, прикрашена сріблястими кулями. Періс і Нікі на ньому знову в ошатних сукнях. А Кетрін одягнена в чорну мереживну блузу. Довге світле волосся вона поклала в зачіску і зробила начос.

Кеті Гілтон із чоловіком Річардом і доньками Фото: Instagram parishilton

Періс також показала знімок, на якому вона не тільки зі своєю молодшою сестрою і батьками, а й з одним із молодших братів. Маленького сина тримає на руках Річард Гілтон. А поруч із ним стоїть Кетті в ошатній білій сукні з відкритими плечима, на які спадають її світлі завиті локони.

Періс Гілтон із мамою, батьком, молодшою сестрою і братом Фото: Instagram parishilton

Крім того, американська акторка показала себе вже в дорослому віці поруч із дорогою людиною. На цьому фото Періс і Кеті стоять поруч. Мама обіймає доньку за талію. Між жінками можна помітити разючу зовнішню схожість. Періс на цьому фото позує у світло-сірій блискучій мінісукні, а Кеті стоїть у яскраво-рожевій сукні з широкими рукавами.

Періс Гілтон зі своєю мамою в дорослому віці Фото: Instagram parishilton

Нагадаємо, наприкінці лютого Періс Гілтон показала сина, який підріс. Фенікс народився на початку 2023 року. У нього вже є маленька сестричка Лондон.

А наприкінці грудня 2023 року Періс Гілтон уперше показала свою доньку Лондон. Дівчинка народилася в листопаді 2023 року. Двоє дітей знаменитості з'явилися на світ за допомогою сурогатних матерів.