Девід Бекхем похвалився своїм курником (відео)

Знаменитий футболіст показав своє поголів'я курей у своєму заміському будинку в Котсуолдсі вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше Бекхем хватстался пасікою.

Девід Бекхем опублікував нове миле відео, похвалившись своєю фермерською діяльністю Він показав поголів'я курей, що живе в його фермерському будинку вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів у Котсуолдсі, неподалік від Лондона. Кури були подарунком від його дружини Вікторії. Про це пише Daily Mail.

48-річному Девіду його курей подарувала його 49-річна дружина Вікторія на Різдво. І відтоді він влаштував для нових тварин курник у їхньому великому маєтку.

Девід Бекхем і його курочки

У новому відео в Instagram видно, як Девід прогулюється загоном і ділянкою в елегантній куртці кольору хакі, коричневих штанах, стильних гумових чоботях і кепці.

У кліпі на хіт Stayin' Alive гурту Bee Gees, курчата бігали за Девідом по загороді.

Він написав: "Невелика робота в саду з малюками! Думаю, я їм подобаюся, @victoriabeckham, спасибі за натхнення".

Раніше Девід уже хвалився, що подаровані йому кури почали нестися і навіть опублікував відео першого яйця.

"Я прийшов перевірити, чи є яйця, тому що насправді я не був тут, щоб побачити і стати свідком першого яйця, тому я зараз повернувся і давайте пошукаємо їх разом. Вони лежали зверху, я провів невелике дослідження і дещо змінив, і знаєте що? Я їх знайшов!", — написав футболіст.

Девід Бекхем і яйце

Девід явно насолоджується життям на фермі і раніше хвалився, що вони побудували пасіку у своєму великому маєтку.

А Вікторія Бекхем показувала відео з циплатами під Різдво. Зазначивши, що подарувала чоловікові цілий виводок курочок із півнем.

На відео Вікторія показала курник у саду їхнього будинку в Котсуолді й запитала: "Що тобі подарували на Різдво, Девіде?".

"Кілька курчат і півника", — відповів футболіст, а його дружина продовжила: "Це курчата Бекхема".

Пізніше вона подарувала чоловікові книжку про те, як доглядати за курками.

Девід вирушив у Котсуолдс після поїздки в Гонконг на футбольний матч "Інтер Маямі" раніше того тижня.

Нагадаємо, раніше майже все сімейство Бекхемів вирушило до Парижа, щоб підтримати Вікторію на Тижні моди. Колишня "перчинка" отримала травму ноги в спортзалі, тож пересувалася на милицях. Але свій показ не пропустила.