Якщо ви працюєте вдома: зробіть свій домашній офіс комфортним і продуктивним (фото)

Організація робочого простору з додержанням усіх ергономічних вимог — справа складна і потребує професійних знань і навичок, аби зробити домашній офіс дійсно комфортним місцем для занять і роботи.

Пандемія, війна, загалом останні тенденції на ринку праці свідчать про те, що та категорія спеціалістів, чия робота не вимагає безпосереднього контакту з людьми дозволяє продуктивно діяти дистанційно – з будь-якого місця на планеті, і насамперед з дому. Як зробити домашній офіс затишним і продуктивним, надав поради Олексій Пономарчук, архітектор, дизайнер, керівник компанії Zoom-design.

Попри те, що така система роботи має багато плюсів, все ж таки працювати вдома набагато складніше, ніж в офісі. І справа навіть не тільки у самоконтролі і дисципліні. Організація робочого простору з додержанням, за можливістю, усіх ергономічних вимог — справа складна і потребує професійних знань і навичок, аби зробити домашній офіс дійсно комфортним місцем для занять і роботи.

Біля м’яких меблів

У вас є можливість мати власний кабінет, але ви полюбляєте перебувати серед членів родини і бути в курсі всіх справ. Тоді придивіться до меблів, що стоять посередині будь-якої кімнати, навіть великої. Це, до речі, може бути простір за спинкою дивана. До того ж, диван стане своєрідною перетинкою, що відокремлює ваш "кабінет" від решти кімнати.

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Проте все ж таки завважте, що у такому "кабінеті" ви не завжди зможете повноцінно працювати в тиші і спокої. Якщо не заперечуєте, немає питань.

На балконі чи терасі

Якщо в квартирі є балкон, тераса і навіть цілий дах, то його обов’язково потрібно використовувати як повноцінну кімнату. Чому б не організувати там кабінет? По-перше, це буде ваш особистий простір, по-друге, протягом дня в таких локаціях гарне природне освітлення, тож, не доведеться вдаватися до додаткових джерел світла. І як бонус — прекрасний краєвид з вікна на місто або природу.

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У ніші

А може вам стане до вподоби "кишеньковий" офіс? Це зараз не про ґаджети, а про цілком реальний і зручний варіант організації простору. Якщо у вас є потаємні місця, ніша, еркер, то стіл з кріслом і комп’ютером можна поставити саме там. Головний плюс такого рішення навіть не у значній економії простору. Ключовою перевагою буде відчуття "я у будиночку", яке буває важливим при особливому зосередженні над тим чи іншим проєктом.

Фото: unsplash.com

На великому підвіконні

Досить вінтажно виглядає робоче місце, розташоване біля вікна і в дизайні якого задіяне велике підвіконня. Такий собі англо-французький casual в інтер’єрі, проте який дозволяє нам отримати найголовніше – максимум природного світла. Це буде позитивно впливати не тільки на працездатність, а й настрій.

Фото: unsplash.com

Біля ліжка

Ще один варіант поєднання роботи і дозвілля — організувати кабінет у спальні. Ви посміхнулися? Не варто. Багато хто з людей творчих професій іноді прокидаються посеред ночі, аби записати те, що наснилося. Хіба ми знаємо, як Дмитро Менделєєв занотовував свою таблицю? Може, теж біля ліжка? Крім того, жінка зможе використовувати цей своєрідний "кабінет" як туалетний столик для ранкових ритуалів краси.

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Місце на двох

Якщо у вашій родині два фахівця з вільним режимом роботи, то практичним і зручним рішенням буде організувати подвійне робоче місце. Зробити це можна багатьма способами, але якщо ви маєте загальні інтереси або користуєтесь однаковою допоміжною літературою, рекомендуємо розмістити домашній офіс в кутку, зробивши поверхні перпендикулярними одну до одної. Для цього розташуйте два столи поруч біля сусідніх стін, щоб вони з’єднувалися в кутку.

Фото: unsplash.com

У мансарді

До речі, це наш найулюбленіший дизайнерський простір, бо вимагає мозкового штурму для оформлення. Правильно підійшовши до його організації, ви можете створити тут зручний і комфортний офіс, який буде налаштовувати на робочий лад. Наприклад, замовте шафи або стелажі, які відповідатимуть висоті і формі стель. У такого рішення є маса плюсів: по-перше, у вас буде багато місця для розміщення книжок, документів, канцелярського приладдя та інших дрібниць, а, по-друге, не доведеться витирати пил з верхівок меблів.

Фото: unsplash.com

Оглядовий майданчик

Якщо ваш будинок або квартира має кілька поверхів, ідеальним варіантом стане розміщення домашнього офісу на кордоні поверхів. Таким чином ви зможете тримати весь будинок у полі зору. Це особливо актуально, якщо в квартирі є маленькі діти, заради яких ви і працюєте вдома. Також зацікавить такий варіант дизайну тих, у кого є непосидючі домашні улюбленці, які так і чекають, поки ви відвернетеся.

Фото: pixabay.com

Які кольори варто використовувати в оформленні

Доволі часто можна почути, що колір може впливати на стан і настрій людини. Відповідно, колір в оселі так само може спонукати до активних дій задля досягнення добробуту. Тобто свою оселю можна оформити у певному кольорі й, відповідно, "запрограмувати" себе на досягнення певних цілей, що в майбутньому принесе щастя та достаток.

Фото: unsplash.com

Якщо в кімнаті чи оселі загалом переважає жовтий колір, то це може поліпшити емоції людини. Вважають, що цей колір також сприяє сконцентрованості та дозволяє ширше поглянути на багато речей. Саме жовтий колір, який часто асоціюється з достатком, стоїть на першій позиції для притягнення щастя.

Фото: unsplash.com

Позитивний вплив має білий колір. Він створює своєрідну безтурботну атмосферу. А ще є кольором чистоти та допомагає краще сконцентруватися на досягненні важливого. Також дуже радять мати сині відтінки в оселі, особливо в тій кімнаті, де ви працюєте. Він дозволяє сконцентруватися. І це, своєю чергою, дозволить швидше дійти до мети.

А от робоче місце можна зробити яскравим і креативним. Пофарбуйте полиці в яскраві кольори, розкладіть потрібні інструменти і дрібниці до красивих контейнерів. До речі, необов’язково купувати спеціальні ємності. Як системи зберігання підійдуть привабливі баночки для круп, плетені кошики, чашки тощо. Також можна розмістити на стіні ескізи або малюнки.

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