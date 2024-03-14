Як зірки уникають конфузів: стиліст селебріті поділилася лайфхаками з червоної доріжки

На червоній доріжці часто трапляються неприємності. Так, на нещодавній церемонії "Оскар" у Емми Стоун лопнула сукня. Але у досвідчених стилістів є способи мінімізувати збитки.

Знаменитий стиліст Філіп Блох розповідає про 10 запобіжних заходів, яких можна вжити перед заходом, щоб мати бездоганний вигляд. Він уже давно одягає зірок і багато з його порад можуть підійти будь-кому, хто збирається на важливу подію на кшталт "Оскара" і хоче уникнути неприємностей. Про це пише Daily Mail.

Коли справа доходить до показів нагород, знаменитості люблять розсовувати межі своєї моди, і через це у них часто виникають проблеми з гардеробом.

На 96-й щорічній церемонії вручення премії "Оскар" ми побачили кілька невдач, яких можна було уникнути.

Знаменитий стиліст Філіп Блох розкриває секрети стилю, які допоможуть вам мати бездоганний вигляд на наступному важливому заході.

Постарайтеся не пом'яти сукню

Кірстен Данст мала ідеальний вигляд на церемонії вручення премії "Оскар", позуючи на килимовій доріжці зі своїм чоловіком, актором Джессі Племонсом.

Кірстен Данст і Джессі Племонс Фото: Getty Images

З особливої нагоди зірка одягла просту білу сукню Gucci, що нагадує мінімалізм 90-х, і доповнила діамантовими сережками Fred Leighton.

І хоча матеріал її сукні легко мнеться, Кірстен мала бездоганний вигляд.

Виявилося, що вона скористалася гольф-каром, у якому фактично лежала. Але якщо гольф-кара у вас немає, то складок, що утворилися, все одно можна уникнути.

Кірстен Данст

Якщо ви прийшли на захід і ваша сукня трохи пом'ялася, Філіп пропонує збризнути її водою.

"Це залежить від тканини, але якщо ви можете бризнути на неї трохи води, а потім натягнути матеріал, це часто допомагає", — сказав він.

Візьміть із собою голку з ниткою, або шпильку

Емма Стоун отримала свій другий "Оскар", але блискавка на її сукні Louis Vuitton лопнула.

Емма Стоун Фото: Getty Images

"Щоб швидко виправити ситуацію, завжди носіть із собою шпильки, голку і відповідну нитку. Візьміть чорну нитку, білу і бежеву. Ніколи не знаєш, коли порветься шов або порветься тонка смужка блискавки", — стиліст зазначив, що зашив би сукню Емми, а потім, наприкінці вечора, розрізав би шов.

Візьміть із собою найнеобхідніше

Крім помади, в сумочці слід носити кілька речей. Філіп завжди пропонує взяти з собою невеликий пластир.

"Покладіть пластир у сумочку на випадок, якщо у вас почнуть боліти ноги. Я також рекомендую носити із собою вологі серветки на випадок, якщо ви щось проллєте, і м'ятні цукерки Listerine на випадок, якщо ви з'їсте що-небудь шкідливе", — зазначив Блох.

Стиліст також є шанувальником двостороннього скотчу: "Це справді диво, з його допомогою можна виправити безліч несправностей гардероба".

Щоб пригладити неслухняні пасма, Філіп рекомендує носити з собою в сумці невелику пляшечку лаку для волосся.

Підкладки для декольте

Єва Лонгорія обрала ідеальну сукню від Tamara Ralph з декольте. Щоб створити ідеальний силует "пісочний годинник", Філіп пропонує невеликі силіконові вкладки для бюста.

Єва Лонгорія Фото: Getty Images

Це створить ідеальний образ і допоможе з упевненістю в собі.

Сфотографуйте себе перед заходом

Особливо, якщо тканина сукні здається прозорою. У спалахах фотокамер вбрання може виглядати зовсім не так, як удома перед дзеркалом.

"Перед заходом ви маєте сфотографуватися в сукні, яку збираєтеся носити зі спалахом і без. Неозброєним оком неможливо вловити те, що може показати спалах камери", — каже Філіп.

Протріть підошву взуття

Вийшовши в босоніжках на шпильці на дуже високій платформі, Ліза Коші впала на червону доріжку.

Падіння Лізи Коші Фото: Getty Images

Актриса впоралася з цим як професіонал, сказавши фотографам: "Все гаразд" і одразу ж вставши на ноги.

Щоб уникнути невдалого падіння, переконайтеся, що ваше взуття не ковзає.

Для цього зачистіть підошву наждачним папером

Використовуйте шарф, щоб уникнути плям макіяжу

Одягаючись, накрийте обличчя шовковим шарфом, щоб не зіпсувати макіяж і не забруднити внутрішню частину сукні.

"Якщо ви в рукавичках, не торкайтеся обличчя. Я бачив занадто багато людей у рукавичках, які торкалися свого обличчя, а потім чіпали свою сукню, і макіяж був усюди", — сказав Блох.

Використовуйте прозорий дезодорант

Багато людей використовують дезодорант, щоб мати приємніший запах, і багато хто використовує одну й ту саму марку щодня.

Але для особливого випадку ви можете переключитися на прозорий варіант, щоб уникнути небажаних білих плям. Прозора формула гелю захистить вас, не залишаючи слідів.

Аерозольні балончики також є хорошим вибором.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання червоної доріжки "Оскара". І про конфузи церемонії. Їх було не так багато, але падіння Лізи Коші точно злегка розвеселило і її саму, і глядачів.