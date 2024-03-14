5 простих вправ на стільці, які допоможуть підтягнути фігуру і скинути вагу

З віком стає дедалі складніше підтримувати хорошу фізичну форму, проте це вкрай важливо для здоров'я. Скористайтеся вправами, які, впливаючи на ключові групи м'язів, допоможуть схуднути і зміцнити м'язи.

Особистий тренер Ендрю Вайт розповів про п'ять простих вправ на стільці, які допоможуть привести тіло в тонус і зробити живіт більш плоским, особливо після 40 років. Про це пише She Finds.

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Підйоми ніг сидячи

Фото: Freepik

Ця вправа спрямована на м'язи нижньої частини живота та стегон, забезпечуючи низьке навантаження і щадний вплив на суглоби. Задіюючи і зміцнюючи ці групи м'язів, вона сприяє поліпшенню стабільності корпусу й підвищенню м'язового тонусу. З віком сильний корпус стає життєво важливим для загальної фізичної форми.

"Ця вправа задіює корпус і зміцнює м'язи стегон, допомагаючи привести в тонус живіт та ноги", — каже Вайт.

Як виконувати: сядьте на край стільця, спина пряма. Зведіть ноги разом і витягніть їх прямо перед собою. Підніміть їх якомога вище, затримайтеся на мить, а потім опустіть назад униз, не торкаючись підлоги.

Планка на стільці

Планка на стільці є високоефективною вправою, яка допомагає в короткі терміни отримати підтягнуте тіло і плоский живіт, що особливо актуально для людей, старших за 40 років. Ця вправа задіює кілька груп м'язів, включно з корпусом, плечима і спиною, підвищуючи загальну силу і стабільність.

Планка на стільці також вимагає підтримання прямої лінії від голови до п'ят, що активізує м'язи живота і сприяє створенню сильнішого і чіткішого преса. "Планка на стільці зміцнюють корпус, плечі і руки, сприяють більш плоскому животу і поліпшенню постави", — каже Вайт.

Як виконувати: покладіть руки на сидіння стільця, витягнувши ноги позаду себе так, щоб тіло утворило пряму лінію від голови до п'ят. Утримуйте це положення, задіюючи м'язи корпусу.

Присідання на стільці

Фото: Freepik

Присідання на стільці пропонують альтернативу з низьким рівнем впливу, що робить їх доступними для людей з проблемами суглобів. Задіюючи м'язи корпусу і нижньої частини тіла, ця вправа допомагає поліпшити поставу, прискорити обмін речовин і зробити вас стрункішими.

Вайт каже, що "ця вправа націлена на сідниці та стегна, а також задіює корпус, допомагаючи привести в тонус нижню частину тіла і зміцнити м'язи живота".

Як виконувати: встаньте перед стільцем, ноги на ширині плечей. Опустіться до стільця, ніби збираєтеся присісти, ледь торкаючись сидіння, а потім знову встаньте.

Косі скручування сидячи

Косі скручування сидячи являють собою вправу, яка допоможе в короткі терміни підтягнути фігуру і прибрати живіт. Ця вправа задіює косі м'язи, які відіграють вирішальну роль у формуванні лінії талії та підтримці корпусу.

"Похилі скручування зосереджуються на бічних м'язах живота, допомагаючи зменшити ручки, що виступають, і зробити живіт плоскішим і підтягнутим", — каже Вайт.

Як виконувати: сядьте на край стільця, поставивши ноги на землю. Зчепіть руки перед грудьми і поверніть тулуб праворуч, потім ліворуч, залучаючи при кожному повороті косі м'язи живота.

Віджимання на стільці

Фото: Freepik

З віком підтримка м'язової маси стає вирішальним фактором для підтримання комфортної ваги. Віджимання на стільці є зручним і ефективним засобом, щоб привести в тонус верхню частину тіла і зробити тіло більш рельєфним.

"Віджимання на стільці націлені на трицепси та плечі, а також задіюють корпус, допомагаючи привести руки в тонус і поліпшити загальну силу верхньої частини тіла", — ділиться Вайт.

Як виконувати: повернувшись спиною до стільця, покладіть руки на сидіння позаду себе. Витягніть ноги вперед і опустіть тіло до підлоги, перш ніж знову піднятися.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.