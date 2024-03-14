5 простих вправ на стільці, які допоможуть підтягнути фігуру і скинути вагу
З віком стає дедалі складніше підтримувати хорошу фізичну форму, проте це вкрай важливо для здоров'я. Скористайтеся вправами, які, впливаючи на ключові групи м'язів, допоможуть схуднути і зміцнити м'язи.
Особистий тренер Ендрю Вайт розповів про п'ять простих вправ на стільці, які допоможуть привести тіло в тонус і зробити живіт більш плоским, особливо після 40 років. Про це пише She Finds.
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Підйоми ніг сидячи
Ця вправа спрямована на м'язи нижньої частини живота та стегон, забезпечуючи низьке навантаження і щадний вплив на суглоби. Задіюючи і зміцнюючи ці групи м'язів, вона сприяє поліпшенню стабільності корпусу й підвищенню м'язового тонусу. З віком сильний корпус стає життєво важливим для загальної фізичної форми.
"Ця вправа задіює корпус і зміцнює м'язи стегон, допомагаючи привести в тонус живіт та ноги", — каже Вайт.
Як виконувати: сядьте на край стільця, спина пряма. Зведіть ноги разом і витягніть їх прямо перед собою. Підніміть їх якомога вище, затримайтеся на мить, а потім опустіть назад униз, не торкаючись підлоги.
Планка на стільці
Планка на стільці є високоефективною вправою, яка допомагає в короткі терміни отримати підтягнуте тіло і плоский живіт, що особливо актуально для людей, старших за 40 років. Ця вправа задіює кілька груп м'язів, включно з корпусом, плечима і спиною, підвищуючи загальну силу і стабільність.
Планка на стільці також вимагає підтримання прямої лінії від голови до п'ят, що активізує м'язи живота і сприяє створенню сильнішого і чіткішого преса. "Планка на стільці зміцнюють корпус, плечі і руки, сприяють більш плоскому животу і поліпшенню постави", — каже Вайт.
Як виконувати: покладіть руки на сидіння стільця, витягнувши ноги позаду себе так, щоб тіло утворило пряму лінію від голови до п'ят. Утримуйте це положення, задіюючи м'язи корпусу.
Присідання на стільці
Присідання на стільці пропонують альтернативу з низьким рівнем впливу, що робить їх доступними для людей з проблемами суглобів. Задіюючи м'язи корпусу і нижньої частини тіла, ця вправа допомагає поліпшити поставу, прискорити обмін речовин і зробити вас стрункішими.
Вайт каже, що "ця вправа націлена на сідниці та стегна, а також задіює корпус, допомагаючи привести в тонус нижню частину тіла і зміцнити м'язи живота".
Як виконувати: встаньте перед стільцем, ноги на ширині плечей. Опустіться до стільця, ніби збираєтеся присісти, ледь торкаючись сидіння, а потім знову встаньте.
Косі скручування сидячи
Косі скручування сидячи являють собою вправу, яка допоможе в короткі терміни підтягнути фігуру і прибрати живіт. Ця вправа задіює косі м'язи, які відіграють вирішальну роль у формуванні лінії талії та підтримці корпусу.
"Похилі скручування зосереджуються на бічних м'язах живота, допомагаючи зменшити ручки, що виступають, і зробити живіт плоскішим і підтягнутим", — каже Вайт.
Як виконувати: сядьте на край стільця, поставивши ноги на землю. Зчепіть руки перед грудьми і поверніть тулуб праворуч, потім ліворуч, залучаючи при кожному повороті косі м'язи живота.
Віджимання на стільці
З віком підтримка м'язової маси стає вирішальним фактором для підтримання комфортної ваги. Віджимання на стільці є зручним і ефективним засобом, щоб привести в тонус верхню частину тіла і зробити тіло більш рельєфним.
"Віджимання на стільці націлені на трицепси та плечі, а також задіюють корпус, допомагаючи привести руки в тонус і поліпшити загальну силу верхньої частини тіла", — ділиться Вайт.
Як виконувати: повернувшись спиною до стільця, покладіть руки на сидіння позаду себе. Витягніть ноги вперед і опустіть тіло до підлоги, перш ніж знову піднятися.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.