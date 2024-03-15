Адвокати Алека Болдвіна вимагають зняти з нього звинувачення в ненавмисному вбивстві (фото)

Правозахисники звинувачують прокурорів у "порушенні майже всіх правил". Болдвін наполягає, що не натискав на спусковий курок револьвера.

Адвокати знаменитого американського Алека Болдвіна звернулися до суду з проханням зняти з нього обвинувачення в ненавмисному вбивстві. Вони вважають, що прокурори порушили закон під час формування обвинувального висновку, повідомляє Еxpress.

За інформацією видання, захисники актора стверджують, що державні обвинувачі порушили постанови суду, розкривши інформацію засобам масової інформації про ненавмисне вбивство, що "несправедливо зіграло проти Болдвіна".

"Досить. Це зловживання системою і образа невинної людини, чиї права були зневажені до крайності. Суд має відхилити обвинувальний висновок", — заявили адвокати.

У клопотанні також стверджували, що обвинувачення "незаконно позбавило" журі присяжних доказів на користь Болдуіна, зокрема ненадання свідкам Болдуіна "можливості для дачі показань".

Адвокати вважають, що прокурори "публічно протягнули Болдвіна через вигрібну яму, створену їхніми порушеннями, не звертаючи уваги на той факт, що серйозні кримінальні звинувачення висіли над його головою протягом двох із половиною років". У січні цього року Болдвіну було повторно висунуто обвинувачення в ненавмисному вбивстві, і він має постати перед судом, призначеним на липень у Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

У чому звинувачують Алека Бодуїна

Велике журі присяжних в американському штаті Нью-Мексико висунуло обвинувачення голлівудському акторові Алеку Болдвіну у зв'язку зі смертю операторки Галини Гатчінс, у яку він випадково вистрілив із реквізитного револьвера під час зйомок вестерна "Іржа" в жовтні 2021 року.

Оператор Галина Хатчінс Фото: Instagram halynahutchins

Попередні звинувачення проти актора були зняті у квітні минулого року. Однак потім прокурори заявили, що з'явилися додаткові факти, які вимагають повторного розгляду. Зокрема, вони провели нову експертизу зброї, з якої було вбито Гатчінс.

Болдвін наполягав, що не натискав на спусковий курок револьвера, а тільки звів його. Однак після експертизи прокурори в Нью-Мексико дійшли висновку, що постріл не міг бути зроблений без натискання на курок. Обвинувачення, за яким актора визнали винним, може призвести до максимального покарання у вигляді 18 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 5000 доларів США.

Нагадаємо, у квітні минулого року суд виніс перший вирок у справі про ненавмисне вбивство Алеком Болдвіном операторки українського походження Галини Гатчінс. Трагедія сталася на знімальному майданчику.