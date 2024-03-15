66-річна Шерон Стоун у шикарному вбранні прийшла на церемонію GLAAD Media Awards 2024 (фото)

На червоній доріжці актриса продемонструвала струнку фігуру. Стоун, мило посміхаючись, позувала фотографам.

Культова американська акторка Шерон Стоун мала просто нестаріючий вигляд, коли 14 березня приєдналася до голлівудських мегазірок на церемонії вручення нагород GLAAD Media Awards 2024 у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

66-річна зірка "Основного інстинкту" вийшла на червону доріжку в білій атласній блузці з глибоким вирізом і шлейфом.

Актриса Шерон Стоун Фото: Getty Images

Унікальний верх вона поєднала вузькими чорними атласними штанами з високою талією і чорними туфлями на високих підборах. Свій образ Шерон доповнила кількома намистами, зокрема блискучим золотим ланцюжком з масивним кулоном. Номінантка на премію "Оскар" тримала в руці клатч із золотистого кольору.

Її шикарна стрижка піксі була укладена набік. Знаменитість зробила легкий макіяж: блакитні очі вона підкреслила чорною підводкою, нанесла рожеві рум'яна на вилиці, а губи покрила напівпрозорим блиском. Стоун, мило посміхаючись, позувала фотографам. Видно, що вона була в дуже гарному настрої.

Актриса Шерон Стоун Фото: Getty Images

Шерон прибула на захід, щоб вручити актрисі Нісі Неш премію Стівена Ф. Кользака. Щорічна нагорода вручається "професіоналу ЛГБТ-медіа, який зробив значний внесок у підвищення обізнаності та сприяння прийняттю ЛГБТ-людей і проблем", ідеться на веб-сайті GLAAD.

Раніше, 13 березня, Шерон Стоун розповіла, як втратила опіку над своїм прийомним сином Роаном. За словами актриси, під час судового процесу вона настільки переживала, що не могла їсти. А коли програла справу про опіку, потрапила із серцевим нападом до лікарні.