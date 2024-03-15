Як очистити духовку за "копійки": лайфхак без магазинної хімії (відео)

Перед тим, як приступити до очищення духовки нашатирним спиртом, обов'язково потрібно відкрити вікна, надягти рукавички і маску.

Засоби для чищення коштують грошей, часом чималих, крім того, містять "хімію". А от для чищення побутової техніки, пов'язаної з їжею, бажано не "хімічити". Тож, відмиваємо духовку від нагару швидко, дешево і нешкідливо за порадами спеціалістів.

Спосіб перший — сода й оцет

Такий спосіб допоможе не тільки розв'язати проблему, як відмити духовку від нагару, а й позбутися неприємного запаху всередині неї.

Змішайте соду і воду, щоб вийшла кашка. Отриманою сумішшю обробіть усі поверхні, де є нагар, уникаючи нагрівальних елементів. Залиште духовку в такому стані на ніч. На ранок за допомогою губки або м'якої лопатки видаліть соду із забрудненнями.

За допомогою пульверизатора розпорошіть оцет на місця, де є сода — ці компоненти вступлять в реакцію, утворивши м'яку піну. Залиште на 15 хвилин, після чого м'якою губкою або ганчірочкою з мікрофібри видаліть залишки соди й оцту. Якщо нагар повністю змити не вдається, процедуру з оцтом можна повторити. За таким самим способом помийте решітки й деко.

Спосіб другий — нашатирний спирт

Пари аміаку допоможуть відмити навіть найскладніші забруднення. Перед тим, як приступити до очищення, обов'язково потрібно відкрити вікна, надягти рукавички і маску.

Розігрійте духовку до 180 градусів, вимкніть її й поставте всередину дві місткості: в одну влийте літр води, в іншу — 200 мл нашатирного спирту. Рідини потрібно залишити в духовці на 40-60 хвилин, але якщо забруднень занадто багато, краще потримати місткості усередині протягом декількох годин.

Коли стінки та дно духовки трохи охолонуть, можна приступати до видалення жиру. Робити це краще за допомогою м'якої губки або ганчірки.

Фото: pexels.com

Спосіб третій — мильна пара

Очистити духовку від жиру допоможе і господарське мило. Воно безпечне та не викликає алергічних реакцій.

Натріть на тертушці господарське мило і додайте його в гарячу воду, ретельно розмішайте. Перелийте розчин на деко і поставте в духовку, встановивши температуру 100-120 градусів.

Коли духовка нагріється, її потрібно вимкнути й почекати, поки вона трохи охолоне. За допомогою м'якої губки слід видалити забруднення всередині духовки й протерти її ще раз ганчіркою, змоченою у воді.

Фото: pexels.com

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