Джонні Депп розробляє власний бренд карибського темного рому (фото)

Актор 2004 року купив острів у Багамському архіпелазі. Завдяки випуску елітного алкоголю Депп сподівається розбагатіти.

Знаменитий американський актор Джонні Депп відомий своєю любов'ю до випивки. Тепер він вирішив запустити свій власний бренд карибського рому, який може принести йому статки, повідомляє Daily Mail.

60-річний Депп, власник острова в Карибському морі, перебуває на "просунутій стадії" створення темного рому. Це не рекламна угода, а справжнє виробництво. За інформацією журналістів, цей бренд буде "автентичним і особистим" за ароматом, смаком і зовнішнім виглядом.

Дизайн етикетки все ще перебуває на стадії доопрацювання, але відомо, що в ньому будуть присутні "особисті штрихи", зокрема фрагменти його татуювань. Зокрема, три серця, намальовані на його руці, які символізують кохання на все його життя — колишню партнерку Ванессу Параді та їхніх дітей Джека і Лілі-Роуз. А також череп і схрещені кістки, що натякають на його найвідомішу роль капітана Джека Горобця в пригодницькій франшизі "Пірати Карибського моря".

Актор Джонні Депп Фото: Getty Images

Дата випуску рома ще не оголошена, але Депп зможе швидко продавати його своїм численним фанатам і фінансове багатство може бути саме тим, що йому потрібно.

Депп заявив у суді 2020 року, що втратив свій статок у 650 мільйонів доларів через невміле фінансове управління та дикі витрати. В інтерв'ю він сказав, що його образили заяви про те, що він витрачав 30 000 доларів на місяць на вино, оскільки "це було набагато більше".

Нещодавно він викликав суперечки через зв'язки з однією з арабських країн, яка допомогла профінансувати два його фільми. Тепер у нього є шанс змінити свою долю. Депп заявив, що ніколи не повернеться в серіал "Пірати Карибського моря". Зараз він залишається обличчям Sauvage, чоловічого аромату Dior.

Нагадаємо, 14 лютого повідомлялося, що Джонні Депп подружився зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Зірка "Піратів Карибського моря" зав'язала дружбу з принцом Мухаммедом бін Салманом після того, як правляча сім'я королівства вклала мільйони в його останній кінопроект. І тепер Депп стверджує, що Саудівська Аравія переживає "культурну революцію".