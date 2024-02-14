Джонні Депп подружився зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Зірка "Піратів Карибського моря" зав'язала дружбу з принцом Мухаммедом бін Салманом після того, як правляча сім'я королівства вклала мільйони в його останній кінопроєкт. І тепер Депп стверджує, що Саудівська Аравія переживає "культурну революцію".

Related video

Джонні Депп потоваришував із Мухаммедом бін Салманом, наслідним принцом Саудівської Аравії. Утім, дружба розквітла після того, як королівська сім'я королівства вклала мільйони в останній фільм актора. Про це пише Daily Mail.

Правляча королівська сім'я Саудівської Аравії витратила мільярди доларів у межах свого плану "Бачення 2030", щоб представити Саудівську Аравію, яку постійно звинувачують у порушенні прав людини, в культурний і економічний центр, інвестуючи в мистецтво, спорт і налагоджуючи особисті зв'язки зі світовими зірками.

Мухаммед бін Салман, наслідний принц Саудівської Аравії Фото: middleeasteye.net

60-річний Депп уперше зустрів 38-річного принца після зйомок фільму "Жанна Дюбаррі", у який Саудівська Аравія вклала мільйони, влітку 2022 року.

"Вони встановили справжній зв'язок. Це шок для багатьох людей, які знають Деппа, але саме це і сталося", — розповів один із друзів актора.

Останніми роками обидва чоловіки зіткнулися з розплатою за суспільне сприйняття їхніх ретельно створених образів.

Деппа визнали винним у домашньому насильстві над своєю колишньою дружиною Ембер Герд, коли він програв справу про наклеп у Великій Британії 2020 року.

Мухаммед бін Салман, колись фаворит серед західних лідерів, які вважали його великим реформатором, опинився в центрі скандалу, коли джерела New York Times в американській розвідці повідомили, що саме принц віддав наказ заманити саудівського журналіста Джамала Хашоґґі, що критикував його політику, до Саудівської Аравії та заарештувати його там.

Хашоггі був убитий у саудівському консульстві в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Джерела в розвідці допускали причетність принца до цього, але представник Саудівської Аравії заявив, що принц нічого не знав.

Через 18 днів Саудівська Аравія визнала загибель журналіста в будівлі посольства. За деякими даними, семеро з 15 осіб, підозрюваних у вбивстві Хашоггі, є охоронцями принца.

Депп, подружившись із принцом, тепер наполягає на тому, що Саудівська Аравія переживає "культурну революцію".

Джонні Депп у фільмі "Жанна Дюбаррі" Фото: Скриншот

"Хоча я визнаю, що спочатку я був дещо наївний щодо того, що відбувалося в цьому регіоні, відтоді я на власному досвіді відчув культурну революцію, яка там відбувається", — сказав Депп, заявивши, що в Саудівській Аравії з'являються "молоді оповідачі, які випромінюють свіжі ідеї в квітучу кіноінфраструктуру, а також новонабуту допитливість до інновацій".

Джонні Депп також заявив, що зустрічався з людьми з різних регіонів Саудівської Аравії, які були дуже гостинними і ділилися з ним "своєю культурою, своїми традиціями і своїми історіями".

Мухаммед бін Салман справді витратив сотні мільярдів на спорт, туризм, мистецтво та інші підприємства, як-от нерухомість, щоб вивести країну із залежності від нафтових грошей і стати диверсифікованою економічною державою.

Раніше Депп був пов'язаний з іншим саудівським принцом, Абдулазізом бен Фахдом, але члену його оточення визнали винним у зґвалтуванні жінки 2012 року в готелі Plaza на Мангеттені, де принц здавав в оренду цілий блок кімнат.

Принц Абдулазіз перестав з'являтися на публіці 2017 року, коли його затримав наслідний принц разом із 300 найбагатшими людьми Саудівської Аравії за підозрою в корупції. Депп довго не відвідував Саудівську Аравію, але 2022 року все ж таки зважився на візит, і через кілька місяців він прилетів у Джидду на кінофестиваль на Червоному морі, його представили спадкоємному принцу.

Депп знову відвідав країну на початку 2023 року, і його запросили в королівський табір принца в горах.

Нагадаємо, вперше за 70 років у Саудівській Аравії відкрили перший алкогольний магазин у країні, яка славиться своїми суворими правилами та безліччю заборон.