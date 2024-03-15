Актори оригінальних "Мисливців на привидів" прийшли підтримати колег із нового фільму

Білл Мюррей возз'єднався з колегами з культового фільму Деном Ейкройдом і Ерні Гадсоном. Ветерани прийшли підтримати нових зірок "Мисливців на привидів: Крижана імперія" на прем'єрі в Нью-Йорку.

Білл Мюррей, Ден Ейкройд і Ерні Гадсон — зірки оригінального фільму "Мисливці за привидами" 1984 року, — прийшли підтримати молодих колег на світовій прем'єрі фільму "Мисливці за привидами: Крижана імперія". Про це пише Daily Mail.

У новій надприродній комедії, що є продовженням фільму "Мисливці за привидами: Життя після смерті" (2021) і п'ятою у франшизі фільму, Мюррей, Ейкройд і Гадсон об'єднують зусилля з Полом Раддом і їхніми юними колегами, щоб назавжди упокоїти нову групу привидів.

Прем'єра фільму "Мисливці за привидами: Крижана імперія" Фото: Getty Images

У компанії Білла Мюррея, який очолював акторський склад оригінального хіта, помітно не вистачало покійного Гарольдом Рамісом, який помер 2014 року у віці 69 років.

Хоча протягом багатьох років у Білла і Дена були деякі творчі розбіжності, особливо після того, як зірка "Дня бабака" заблокував третій фільм "Мисливці за привидами" через своє невдоволення сценарієм, написаним Ейкройдом, протягом багатьох років вони підтримували міцну дружбу.

Ейкройд був одягнений у яскраво-червоний пуховик із чорним оздобленням і нашивкою з прізвищем свого персонажа Рея Стенца.

Він поєднував його з повністю чорним вбранням і чорною кепкою з фільму "Мисливці за привидами".

Ден і Ерні також зустрілися з актрисою оригінального фільму "Мисливці за привидами" Енні Поттс, яка грала секретарку в команді надприродних мисливців.

Новий сиквел розповідає історію, яка починається через роки після того, як герої зупинили апокаліптичне божество Гозера Гозеріанца в Саммервіллі, штат Оклахома. І тепер вони повинні врятувати світ у Нью-Йорку від могутнього супротивника, від якого холоне кров, який прагне зібрати примарну армію і занурити весь світ у крижаний хаос.

Трейлер фільму "Мисливці за привидами: Крижана імперія"

Режисер нового фільму — Гіл Кенан, який написав сценарій разом із Джейсоном Райтманом, сином покійного Івана Райтмана, режисера оригінального популярного фільму "Мисливці за привидами" (1984), сценарій до якого написали Ейкройд і покійний Гарольд Раміс.

Масштабна прем'єра "Мисливців за привидами: Холодне серце" запланована на 22 березня.

Нагадаємо, оригінальний фільм 1984 року було знято за сценарієм Дена Ейкройда, який завжди цікавився парапсихологією. Це був перший комедійний фільм, у якому використовували дорогі спецефекти, і керівництво Columbia Pictures, з огляду на бюджет, мало вірило в його касовий потенціал. У підсумку фільм, вартістю в 30 мільйонів доларів зібрав у прокаті майже 300 мільйонів і став класикою.