Де ж Кейт? Які найпопулярніші версії зникнення Кейт Міддлтон і що турбує фанатів

Принцеса Уельська не з'являлася на публіці після операції. А єдине опубліковане фото було відредаговано. Тож чутки про те, що з нею могло статися, поширюються по всьому світу.

Найпопулярніша жінка з королівської сім'ї Великобританії не з'являлася на публіці вже кілька тижнів. Тож таблоїди по всьому світу гадають, що могло статися з Кейт Міддлтон. Офіційно повідомляється, що вона оговтується після операції на черевній порожнині. І з'явиться на публіці не раніше Великодня. Але вона раніше ніколи не пропадала так надовго. І тепер ЗМІ по всьому світу гадають, що могло статися з принцесою Кетрін. А шанувальники роблять найбожевільніші припущення. Фокус зібрав усе, що відомо про зникнення Кейт, принцеси Уельської.

Наразі до скарбнички тривожних чуток можна додати коментарі неназваних джерел з Букінгемського палацу і Віндзорського замку, які повідомляють, що деякі зі старших співробітників Кейт не змогли побачитися з нею або поговорити з нею. І вони навіть не знали про операцію, поки про неї не було оголошено, тож ситуація застала їх зненацька, — стверджує джерело.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

Він повідомляє, що Кейт зовсім недавно почала розповідати членам свого найближчого оточення про характер своєї операції та процес одужання. "Лише деякі люди знають, що відбувається насправді, і вони мовчать", — зазначив він. Але стверджує, що у Кейт було кілька відвідувачів, зокрема король Чарльз III і його дружина королева Камілла, але в іншому все вкрито "покровом таємниці". Джерело додає: "Це збиває з пантелику і викликає деяку стурбованість".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Він стверджує, що Кейт розуміє, що до неї виявляють інтерес, але вона зустрічається тільки з найближчими родичами і друзями. І вона непохитна у збереженні конфіденційності. "Кейт сказала, що відчуває, що має право на зцілення і одужання без усіх цих божевільних спекуляцій", — каже перше джерело, зазначаючи, що це було рішення принцеси зберегти подробиці своєї операції в таємниці.

"Ні Кейт, ні Вільям не вважають, що її медичні записи мають бути загальнодоступними", — зазначає він, кажучи, що для пари це були важкі два місяці.

"Вона намагається не звертати уваги на всі чутки і плітки, а Вільям щосили намагається її захистити, але їх це засмучує", — говорить перше джерело.

Вільям збентежений постійними запитаннями про свою дружину, оскільки він продовжує заміщати свого хворого батька і допомагати з дітьми вдома.

З чого почалося

17 січня Кенсингтонський палац оголосив, що принцесу Уельську напередодні госпіталізували для планової операції на черевній порожнині, і вона, за порадою лікаря, не повернеться до громадських обов'язків до Великодня, який припадає на 31 березня цього року.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Фото: Getty Images

"Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти якомога більше нормальних умов для своїх дітей; і її бажання, щоб її особиста медична інформація залишалася конфіденційною", — заявив Кенсингтонський палац.

Хоча на перший погляд ця заява може здатися відносно звичайною, фанати відзначили, що досі Кейт Міддлтон не можна було назвати тією, хто уникає уваги громадськості. Фактично, вона одна з найбільш фотографованих знаменитостей за останні десять років: на її рахунку ціла низка королівських фотосесій, знімків з вечірок і заходів, а також безліч фотографій папараці відтоді, як вона вперше стала асоціюватися з королівською родиною.

Кейт Міддлтон після народження принца Джорджа Фото: Getty Images

У міру того, як минало все більше і більше часу з моменту початкової заяви і з моменту запланованої принцесою процедури, фанати все з більшою підозрою ставилися до, здавалося б, раптового зникнення Кейт Міддлтон.

Відсутність її в інформаційному просторі визнали підозрілою. Бо раніше, навіть після пологів, Кейт Міддлтон позувала з повною зачіскою і макіяжем лише за кілька годин після народження кожного з її дітей.

Кейт Міддлтон востаннє з'являлася на публіці на Різдво Фото: Getty

Якщо врахувати, що принцеса Кейт востаннє з'явилася на публіці 25 грудня, приєднавшись до короля Чарльза III, чоловіка принца Вільяма і трьох своїх дітей на щорічній прогулянці до Сандрінгемської церкви на Різдво. До цього вона проводила кілька заходів на тиждень, зокрема вітала іноземних високопосадовців у Букінгемському палаці і проводила щорічну святкову службу у Вестмінстерському абатстві.

Сумнівні фото Кейт Міддлтон

Перші фото принцеси Уельської з'явилися через майже два місяці після операції. Здавалося б, це мало заспокоїти публіку і відкинути всі чутки про можливі ускладнення після операції.

На зображенні можна побачити, що Кетрін їде на пасажирському сидінні автомобіля разом зі своєю матір'ю. Однак цього для громадськості виявилося недостатньо, і все стало навіть гірше.

Перше сумнівне фото Кейт Міддлтон

Фанати не повірили, що жінка в машині — це Кейт Міддлтон. Вони навіть припустили, що це може бути її сестра Піппа.

Новим витком для спекуляцій з приводу "загадкового" зникнення Кетрін стало фото, яке вона поширила на День матері у Twitter (X).

Фото Кейт Міддлтон із дітьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Кетрін позувала зі своїми трьома дітьми. Але виявилося, що фото змінили у фотошопі. BBC навіть запросив експертів для аналізу фото, які зазначили, що воно містить явні сліди редагування, але повідомили, що немає слідів використання генеративного ШІ, як деякі користувачі стали припускати.

Том Воррен із The Verge зазначив, що згідно з метаданими фото, його обробили у Photoshop версії 2022 року, в якому ще не було функцій із генеративним ШІ.

Першу версію фото було збережено 8 березня, а остаточну вранці 9 березня перед його публікацією 10-го числа.

Після з'явилося повідомлення від імені Кейт Міддлтон, яка визнала, що фото справді було відредаговано. "Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з редагуванням", — написала принцеса. Вона також вибачилася за "плутанину, викликану сімейною фотографією".

Водночас у Кенсингтонському палаці зазначили, що не випускатимуть оригінальну версію фотографії без редагування.

Також фанати запідозрили новий фотошоп із принцесою, розглядаючи знімок, де вона разом із принцом Вільямом їде з Віндзорського замку. У кадрі Кейт дивиться у вікно, відвернувшись від камери, а Вільям зосереджений на екрані телефону. Під час більш детального вивчення фото багато хто помітив, що цеглини стіни, які видно з машини, абсолютно відрізняються від кладки зовні автомобіля.

Фото Кейт, яке можливо було підроблено Фото: Angela "Improper English Rose" /Х

У X (Twitter) користувачі вважають, що для фотошопу цього знімка було взято більш раннє фото сестри Кейт, Піппи Міддлтон. Або старе фото самої Кейт.

Після подій 4 березня кількість теорій змови Кейт Міддлтон різко зросла.

Найпопулярніші версії зникнення Кейт Міддлтон

Зміна зовнішності

Одна з найпопулярніших теорій змови, що циркулюють в Інтернеті, стосується зовнішності принцеси. Пластична хірургія, підтяжка обличчя і навіть погана стрижка. Словом, зовнішність Кейт змінилася і тепер їй потрібен час, щоб прийти в норму.

Втомилася бути принцесою

Інша популярна теорія змови — зміна роду занять. Багато хто вважає, що, можливо, Кейт Міддлтон просто втомилася бути принцесою. І від постійної уваги.

Кейт Міддлтон із шанувальниками Фото: Getty Images

Тим більше, що після смерті королеви Єлизавети і хвороби короля Чарльза на неї звалилася величезна кількість обов'язків.

Кома, або навіть смерть

Одна з найпохмуріших версій передбачає, що "операція на черевній порожнині" не була такою. Тому що жодна з них не передбачає такої довгої реабілітації, на думку фанатів. Тож шанувальники припускають, що Кейт перенесла інсульт, перебуває в комі, або навіть померла. А відфотошоплені фото для яких нібито позував хто завгодно, але тільки не Кейт, тільки підтверджують цю теорію — вважають фанати. І тепер Букінгемський палац, розуміючи, що якщо оприлюднити правду, то вибухне грандіозний скандал, просто приховує правду.

Зради Вільяма

Ще одна версія припускає, що Кейт і Вільям переживають непростий період у житті через зради принца. Фанати навіть знайшли ту, з ким Вільям міг зрадити своїй дружині. Це Роуз Генбері, маркіза Чолмонделі. Чутки про її любовний зв'язок із Вільямом ходили ще з 2019 року, хоча роман не був доведений.

Роуз, її чоловік і троє їхніх дітей — сусіди принца і принцеси Уельських. Вони живуть неподалік від Сандрінгема і зустрічаються на неофіційних (і офіційних) прийомах. Вільям, Міддлтон і Роуз Генбері ніколи безпосередньо нічого не коментували чуток про ймовірний роман.

Роуз Генбері та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Примітно, але на тему любовного трикутника жартував відомий телеведучий Стівен Колбер. І цілком серйозно міркував журналіст Алекс Тіффін, який навіть пропонував Вільяму подати на нього до суду "і обговорити все під присягою".

Варто зазначити, що сам принц Вільям, говорячи про здоров'я своєї дружини, був досить небагатослівним. Раніше він відвідав відкриття молодіжного благодійного центру в Західному Лондоні.

І, прикрашаючи з дітьми печиво на кухні, раптово згадав про Кейт. "Моя дружина — артистична жінка. Навіть мої діти більш артистичні, ніж я", — пожартував принц. Він усміхався, базікав із дітьми і не виглядав стурбованим.

Остання поява принца Вільяма на публіці

Ті шанувальники королівської сім'ї, які не налаштовані шукати каверзу в довгій відсутності Кейт Міддлтон на публіці, налаштовані почекати до Великодня. Адже саме того, як було обіцяно раніше, принцеса Уельська повернеться до своїх обов'язків.

Ну а якщо найпопулярніша жінка у світі не з'явиться на Великдень, то, тоді, ймовірно, вже варто починати хвилюватися.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, який резонанс викликало відфотошоплене фото Кейт з дітьми.