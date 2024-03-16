Останні дні Масляної 2024: що потрібно встигнути зробити

Масляний або Сирний тиждень добігає кінця 17 березня, а вже з понеділка починається Великий піст. За два дні до кінця Масляної важливо встигнути приготувати вареники та зустріти Прощену Неділю.

Що таке Масляна і коли відзначаємо її у 2024 році?

Масляна — це традиційне слов'янське свято, яке відзначається перед початком Великого посту в православній християнській церкві. Воно має давнє язичницьке коріння і пов'язане з уявленнями про проводжання зими і зустріч весни. Під час Масляної прийнято влаштовувати рясні застілля — традиційна українська страва на Масляну — вареники. Також протягом тижня Масляної проводять різні народні гуляння, конкурси та ритуальні ворожіння. Цього року Масляна розпочалася 11 березня і триватиме до 17 березня.

Що потрібно встигнути зробити до кінця Масляної?

До початку великого посту потрібно встигнути зробити вареники або спекти млинці та інші масляні частування — це обов'язкова частина святкування Масляної. Можна приготувати різноманітні начинки та соуси для млинців.

Також у суботу — на шостий день Масляної кличуть у гості сестер чоловіка, тобто зовиць. Мета такого прийому продемонструвати, що шлюб складається добре, у парі панує кохання, а в оселі — достаток і порядок. На застілля кликали й інших родичів пари. Цього дня також варто пом'янути померлих родичів, подякувати їм за все, що вони встигли зробити для сім'ї та кожного її члена.

А останній день Масляної — неділя — називається Прощеною.

Цього дня закінчували святкувати, просили одне в одного вибачення за скоєні образи і самі прощали кривдників. За традицією, зустрівшись, люди говорили одне одному: "Пробач мене", а у відповідь чули: "Бог тебе пробачить". Також цього дня поминали покійних і спалювали опудало Масляної.

Також Фокус писав, що означає кожен день Масляної