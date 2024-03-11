Масляна 2024: що означає кожен день свята

Цього року Масляний тиждень починається 11 березня, а закінчується 17 березня. Це остання седмиця перед Великим постом. Кожен день цього тижня багатий на традиції та прикмети, має свою назву та значення.

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Що таке Масляна і коли відзначаємо її у 2024 році?

Масляна — це традиційне слов'янське свято, яке відзначається перед початком Великого посту в православній християнській церкві. Воно має давнє язичницьке коріння і пов'язане з уявленнями про проводжання зими і зустріч весни. Під час Масляної прийнято влаштовувати рясні застілля — традиційна українська страва на Масляну — вареники. Також протягом тижня Масляної проводять різні народні гуляння, конкурси та ритуальні ворожіння. Цього року Масляна припадає на тиждень з 11 по 17 березня.

Що означає кожен день Масляної?

Понеділок — зустріч Масляної

У перший день Сирного тижня встановлювали Масляне опудало — у неділю його спалять. А поки господині пекли млинці та роздавали їх бідним, нужденним людям. Обов'язково поминали померлих родичів. Цього дня можна і треба ходити в гості та приймати гостей у себе — з радістю, щедрістю і добротою.

Вівторок — Загравання

Цього вівторка молодь шукала своїх суджених. Дівчата придивлялися до хлопців на гуляннях, хлопці оцінювали дівчат скрізь, де зустрічали. Потрібно було встигнути посвататися до початку Великого посту.

Середа — Тещині млинці

У третій день тижня зять мав іти в гості до тещі. За кількістю частування на столі у тещі можна було судити про те, як сильно напартачив зять за минулий рік. І що доброзичливішою буде теща цього дня — то щасливішим буде життя молодого подружжя.

Четвер — Розгуляй, Широка Масляна

Це світлий, радісний день. Цього четверга прийнято було розважатися і гуляти. Усі роботи по дому і господарству припинялися і починалися катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселощі.

П'ятниця — Тещині вечірки

Цієї п'ятниці тещі їхали в гості до зятів. Зазвичай приїжджали велелюдною компанією — з подругами чи родичами. Зять мав увесь вечір доглядати за гостями, пригощати їх млинцями та розважати. В ідеалі млинці він мав пекти сам.

Субота — Зовичні посиденьки

Заміжні жінки запрошували в гості сестер чоловіка, пригощали їх млинцями та вручали подарунки. Також разом ворожили на майбутнє.

Неділя — Проводи Масляної

Цю неділю ще називають Прощеною. Цього дня закінчували святкувати, просили одне в одного вибачення за скоєні образи і самі прощали кривдників. За традицією, зустрівшись, люди говорили одне одному: "Прости мене", а у відповідь чули: "Бог тебе пробачить". Також цього дня поминали покійних і спалювали опудало Масляної.

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