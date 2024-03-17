Принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на чутки про зради

Принцеса Уельська не збирається оновлювати сімейне фото, але планує опублікувати новий знімок до дня народження принца Луї 23 квітня.

Реакція громадськості на відредаговане сімейне фото принцеси Уельської з дітьми на День матері та чутки про інтрижку принца Вільяма з Роуз Генбері призвели до того, що майбутній король Великої Британії та його дружина "почуваються приголомшеними і спустошеними", пише Mail Online з посиланням на джерела з оточення пари.

16 правок на фото, де Кейт зображена зі своїми трьома дітьми, змусили шанувальників сумніватися в автентичності знімка, а низка великих новинних агентств прибрали його зі своїх сайтів через внесені зміни. Відсутність же обручки на пальці принцеси, яку вона практично ніколи не знімає, фотографуючись для офіційних портретів, сколихнула старі домисли про те, що принц Вільям зраджує дружині з маркізою Чолмонделі, яка зі своєю сім'єю живе по сусідству від Уельсів.

Кетрін, яка взяла на себе провину за фотошоп, тепер збирається опублікувати нове фото, але станеться це не раніше 23 квітня, коли принцу Луї виповниться шість років. Багатодітна мати не має наміру відмовлятися від традиції, згідно з якою щороку вона сама знімає офіційні портрети синів і дочки до їхніх днів народження.

Що стосується чуток про кризу в шлюбі, то Вільям і Кейт мають намір їх розвіяти під час публічних заходів. Принцеса Уельська збирається з'явитися на людях не раніше кінця березня.

Гіпотез щодо того, куди поділася Кейт Міддлтон, стає дедалі більше. Зокрема, прихильники теорії змови і зовсім ставлять під сумнів те, що Кетрін жива. За їхніми словами, якби вона одужувала, то Кенсингтонський палац міг показати її свіже відео, але що довше майбутню королеву ховають від громадськості, то більше запитань.

Раніше Фокус писав, що Вупі Голдберг заступилася за Кейт Міддлтон.