"Одне з найважчих випробувань": невиліковно хвора Селін Діон розповіла про свій стан (фото)

За словами виконавиці, вона сповнена рішучості якось повернутися на сцену, щойно це буде можливо.

Популярна виконавиця Селін Діон, яка змушена була скасувати більшу частину своїх концертів через серйозне захворювання, поділилася своїм самопочуттям. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Діон опублікувала фото із синами та зазначила, що її хвороба справді не дає поки що можливості повернутися на сцену, проте зірка вірить у свою перемогу над нею.

Селін описала свій важкий шлях у боротьбі із захворюванням так:

"Як багато хто з вас знає, що восени 2022 року в мене діагностували синдром м'язової скутості — складне захворювання центральної нервової системи, яке викликає спазми м'язів. Боротьба з цим аутоімунним захворюванням — це для мене одне з найважчих випробувань, але я, як і раніше, сповнена рішучості якось повернутися на сцену і жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо".

Вона висловила подяку своїм дітям і шанувальникам за їхню турботу і любов, а також висловила свою підтримку всім, хто зіткнувся з подібним діагнозом.

"Я хочу, щоб ви знали — ви можете подолати його. Ми зможемо подолати його", — наголосила Діон.

Що відомо про хворобу Селіон Діон

Легендарній канадській виконавиці Селін Діон діагностували невиліковну хворобу — синдром м'язової скутості. Стан 55-річної канадської співачки продовжує погіршуватися, і вона більше не контролює м'язи обличчя.

Селін Діон уперше розкрила свій діагноз у грудні 2022 року в Instagram, а трохи пізніше скасувала світове турне, яке мало розпочатися наприкінці 2023 року.

Зараз Діон проходить лікування в Денвері і старанно дотримується протоколу, розробленого лікарями, оскільки хоче повернутися на сцену.