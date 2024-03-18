Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас вирушили на побачення (фото)

Зіркове подружжя вирушило на обід у Монтесіто. Актори обрали буденні образи для романтичної прогулянки.

54-річну британську акторку Кетрін Зета-Джонс та Майкла Дугласа, 79, помітили на побаченні в Санта-Барбарі. Про це пише Daily Mail.

Американський актор і його дружина були в хорошому настрої, коли вони вийшли разом на обід. Зірка фільму "Маска Зорро" була в чорній довгій сорочці, яку вона поєднувала із синіми джинсами-кльош, додавши до березневого луку сумочку Chanel. На ногах мами двох дітей були темні кросівки.

Уклавши своє темне волосся під чорним капелюхом, Зета-Джонс доповнила образ сонцезахисними окулярами та золотими підвісками.

Тим часом Дуглас одягнувся в блакитну лляну сорочку з відкритим коміром, яку він поєднав із бежевими штанами та сонцезахисними окулярами.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

Знаменитості одружилися у 2000 році. Тоді ж народився їхній первісток Дуглас, а згодом на світ зʼявилася донька Керіс. Також в оскароносного актора є син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер. З ним Кетрін Зета-Джонс доволі добре ладнає, публічно вітаючи його зі святами.

Кетрін Зета-Джонс

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми зустріли Новий 2024 рік в Індії.

Також Фокус писав про те, як Кетрін Зета-Джонс виглядає без макіяжу.